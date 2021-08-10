全球車廠加速電動車研發 相關個股再度風生水起？

撰文/陳子榕

萬寶投顧陳子榕指出，美國最新非農就業報告出爐，7月就業人口數上升、失業率下降，兩者都優於市場預期，當然市場又將關注聯準會決策動向，雖然聯準會沒有直接表態，但內部成員頻頻出來喊話，預估聯準會極有可能在今年開始縮減購債規模，最快2022年底升息。

縮減QE是遲早的事，市場也一直在調適，週五(8/6)道瓊、標普再創新高，沒有像之前市場預期經濟數據好轉而重摔，但美元指數卻在盤中應聲大漲直衝92.84，美國10年期公債殖利率也回升至1.3％，為近一個月來的高點，接下來新台幣匯率和外資動向將更牽動台股多空走勢。

後疫情時代新科技已成為各國競逐的灘頭堡，美國拜登總統除了透過基礎建設提振經濟，也企圖用電動車政策搶占市場主導權，拜登政府除了投入1,740億美元補助電動車計畫，最近持續施壓美國車廠，要求在2030年電動車銷售比重達5成，汽車業者勢必得在電動車布局上再加快腳步。

根據IEA的資料，全球四輪電動車總量2020年共有1,100萬輛，但是到2030年將成長到1.45億輛，足足有13倍之多，榮景無限，除了政策支持，所有汽車業者也卯足全力搶攻，光是美國汽車業者對電動車的投資預估2025年前就高達3,300億美元，若再加計歐洲、中國大陸、日、韓等國的電動車投資，可以想見相關族群個股業績展望生機盎然。

電動車電池大廠康普(4739-TW)受惠正極材料需求與價格上漲，第二季營收18.25億元，三率三升，單季EPS達1.14元，較去年同期成長28.5倍。康普年底前產能稼動率維持高檔，在配合客戶需求擴產後，隨電動車市場持續暢旺，全年EPS上看5元、明年7元。

萬寶投顧陳子榕指出，7/6我為大家推薦康普，股價一路從106元升至162元，大漲56元，漲幅55％。請參考7/6 < 極端氣候威脅環境 減碳產業鏈站在浪頭上？(https://news.cnyes.com/news/id/4671895)>。

網通晶片廠瑞昱(2379-TW)乙太網路晶片去年打入特斯拉供應鏈，7/2，我早一步在投信買進之前就推薦瑞昱，當時股價489元，8/6已經創下新高621元，大漲132元，漲幅約3成。

驅動IC廠聯詠(3034-TW)繼驅動IC打入特斯拉供應鏈之後，時序控制器T-Con也在去年拿到特斯拉訂單。7/2我也分享了聯詠，當時股價492元在底部整理，現在已經漲到582元，漲幅20％。

其他相關概念股還有鴻海(2317-TW)、雙鴻(3324-TW)、健策(3653-TW)、台燿(6274-TW)、界霖(5285-TW)、台達電(2308-TW)、億光(2393-TW)、盛群(6202-TW)、玉晶光(3406-TW)。

萬寶投顧陳子榕指出，雖然外在投資環境變化多端，但台股基本面相當穩固，上半年上市櫃企業獲利合計上看1.85兆元，有機會刷下新高，而我也會持續追蹤籌碼金流，幫助大家在上下擺盪的股海中找到安定的投資方向。

順德(2351-TW)受惠車用、工業、消費三大產品線快速成長，順德上半年營收52.17億元，EPS 2.25元，超越去年全年1.92元；順德主要客戶群包括英飛凌、STM等國際整合元件大廠，佔公司電子營收比約7成，近期德國水患嚴重，國際IDM廠轉單順德，加速IGBT載板及材料認證，順德營運將如虎添翼。順德全年營收可望重返百億元大關，估全年EPS 5元。

牧德(3563-TW)為AOI設備廠，上半年營收14.03億元，年增3％，毛利率61.72％，上半年EPS 9.03元，預料仍是同業之冠；下半年進入電子傳統旺季，軟板、載板、HDI需求同步升溫，牧德配合客戶開發的高精密檢測設備亦通過認證，下半年營運將大幅提升；牧德股價近日突破所有均線，投信連四日買超520張。

晶焱(6411-TW)為靜電防護晶片(ESD)廠，上半年營收19.04億元創同期新高，年增37.1％，EPS 3.94元；晶焱成功切入HDMI 2.1供應鏈，隨奧運高畫質轉播及新遊戲機PS 5、Xbox規格升級，下半年將帶動HDMI 2.1新線材需求潮；晶焱同時衝刺電動車及車用市場，卡位高速傳輸PCle Gen4規格商機，營運步步高升，投信7月底以來買超926張。

當然，還有一些好股在指數高檔震盪下，極短線籌碼仍具優勢的好股，包含電動自駕車、AI 、5G等相關個股，但在篇幅有限之下，請直接進入粉絲團看看了，希望對讀者大眾，有其幫助。

本公司所推薦分析之個別有價證券

無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利

投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險