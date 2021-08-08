普徠仕觀點_中國監管措施 — 股票大幅拋售中的投資契機

作者:普徠仕新興市場投資組合專家Irmak Surenkok

重點摘要

 關於中國在補教產業的新監管措施仍正在演變出新的狀況，並引發市場賣壓，然而中國股市在過去十年中已經歷過數次監管措施趨嚴的緊張情勢。

 中國監管機構已公開表示他們將會針對教育、健康護理及房地產業為目標來達到更佳的公平性，而且政策方向不會改變。

 雖然我們關切教育產業可能會受限於監管，但我們團隊認為這次的結果並不會有太大不同，區分出政策下的贏家與輸家將是我們焦點所在。

重要監管措施的改變在中國並不少見

隨著這次監管變動週期較之前更為嚴重，不過重要的是我們之前也曾經歷過這些情況，中國股市在過去10年中經歷過數次監管緊繃壓力(2012、2015及2018年)，然而政策走向都非常清楚不變，我們團隊認為這次應該也不會有太大差別。

中國國家主席習近平的社會政策包括三大基礎：1)反貪腐，2)環境保護，以及3)社會公平，對教育產業的最新監管措施的改變，則是針對政府欲改善社會公平為主要目標；然而，雖然新的教育規範方向符合預期，但執行機制比我們團隊或整個市場預期的更加嚴厲。

雖然政府僅是針對AST產業，我們仍正在評估該措施對整體教育產業的影響，以及對其他非AST教育公司獲利的意義。

監管環境讓投資人變得更加艱難嗎？

近期也產生一種疑慮，就是中國的監管環境可能變得更為艱難且對投資人不友善，團隊對此認為，中國政府有數個長期目標，且對這些政策的優先順序一直都很清楚，從這角度來看其實並沒有改變什麼，所以，這週令市場較為驚訝的是其政策執行的方式，而非政策的方向，因為大方向並未改變；為達到更大的社會公平，中國政府已公開宣示他們將針對教育、健康護理及房地產業著手，從這個角度來看，教育當局將持續執行他們的長期政策目標，雖然近期針對教育產業宣布的政策在內容上令我們驚訝，但我們知道政策的方向。

我們應要期待更多監管措施的變革嗎？

我們目前應處在這個監管措施循環的尾聲了，對於團隊來說，這是判別贏家與輸家的時刻，我們正密切觀察網路產業的發展，我們相信中國政府應該無意讓重要產業的未來成長脫軌，然而中國政府確實希望能創造一個更多層次、並且平衡的競爭環境，以確保目前被數個大平台主導的產業能有公平性的競爭。

中國政府想看到一個更佳平衡的權力分配，我們認為政府將會在平台、使用者、服務、員工之間創造一個更平衡的生態，藉由在網路生態系統帶來更多平衡，政府目標在於強化創意並讓整體產業有更廣泛的成長；當所有國家都在面臨新的數位經濟，中國政府正在設法管制數位經濟的獨佔力量。

同樣地，有許多關於網路巨頭開放他們平台的討論，在我們看來，開放數位基礎設施能夠加速整個生態系統的發展，並避免「形成帝國」。

在眾多網路平台，我們仍認為現在還不到時候來判斷主要平台將成為輸家，這將取決於每家公司如何應對監管法規，甚至能夠設法在新環境中用創新找到商機；我們仍會觀察任何新法規的宣布，而這也可能成為好的買進機會，某些大平台反而可能將受惠於新環境，而處在贏家的行列之中。

健康護理及房地產業將何去何從？

其他兩個需要關注的產業包含健康護理及房地產，這兩個產業需要符合政府重要的社會公平目標，健康護理之前便已面臨許多法規的變革，用來提高醫療服務的供應及普及性，在這個產業當中，我們認為那些聚焦在創新能力的公司將成為潛在贏家；而在房地產業中，政府的目的在於讓人們更能負擔房地產，這些政策早已在過去5~6年前便開始執行，並限制了低品質業者的獲利能力/毛利率，我們在這個產業中較偏好物業管理公司，因為他們的業務模式不至於被政府打壓房價所影響，事實上他們也背負著社會目標(例如：廢棄物管理)。

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