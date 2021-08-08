量縮下 該佈局明年上半年產業透明度佳個股？

撰文/陳子榕

萬寶投顧陳子榕指出，台股電子成交比重終於回到暌違已久的60％以上，電子股重掌多頭兵符，聯電(2303-TW)、旺宏(2337-TW)、日月光投控(3711-TW)、群創(3481-TW)、世界(5347-TW)獲法人青睞，短線上台股因為量能不足，上攻力道稍嫌薄弱，因此仍屬區間震盪整理，操作策略上可以先把指數放一邊，個股擺中間，聚焦財報喜鵲行情。

高速傳輸介面廠譜瑞-KY(4966-TW)受惠於需求轉強及優化產品組合，第二季財報三率三升且優於市場預期，上半年稅後淨利22.95億元，年增56.48％，EPS 29.11元。下半年遊戲、筆電、車用高速傳輸產品將持續帶動出貨維持高檔，且在晶片吃緊下，第三季報價還有調漲空間，預估第三季營收季增11％、毛利率上看48％。

導線架廠一詮(2486-KY)也是受惠產品組合優化及新品放量，5、6月營收持續創下5年多來的波段新高，第二季營收15.24億元、年增47.8％，亦為近23季波段新高，預估第二季EPS將可超越第一季。

萬寶投顧陳子榕指出，早在6/10一詮股價還在低檔整理時，我就已經嗅出轉機向大家推薦，果然股價隨即一路從29.05元開始狂奔，週四(8/5)亮燈漲停至21年來新高65.6元，大漲36.55元，漲幅130％。請參考6/10 <6月續聚焦蘋果+IC族群 穩懋、全新向「錢」衝？>。

另外，MCU也是最近相當夯的族群，新唐(4919-TW)併購日本Panasonic半導體事業的效應提早發威，已經連續兩季營收突破百億元，毛利率、營益率大幅提升，第二季EPS 2.36元年成長翻倍。雖然股價近期拉回整理，但MCU市場仍相當緊俏。

因為近日全球微控制器指標大廠微晶(Microchip)公布財報，不但單季營收1.57億美元，創歷史新高，毛利率也衝到新高的64.8％，由於客戶拉貨力道仍十分強勁，預估本季可以再成長7％。微晶一向有半導體業「礦坑中的金絲雀」稱號，樂觀的展望可作為相關族群業績指標。國內MCU大廠除了新唐，還包括盛群(6202-TW)、松翰(5471-TW)、紘康(6457-TW)。

另外，功率半導體封測廠捷敏-KY(6525-TW)7月自結營收續創新高，年增18.11％，累計營收年增26.35％，我在7/27分享後，股價已經創新高至132.5元，漲幅約25％。捷敏-KY目前產能利用率滿載，訂單至少上看三個月，在5G、車用、伺服器、工具機等強烈需求下，業績可望再登高峰。

萬寶投顧陳子榕指出，近期操作正值個股位階調整，好股票也需要中段整理，預期有特定金流切入的績優股，後市值得期待：

台燿(6274-TW)為銅箔基板廠，受惠電動車、雲端、基地台需求持續成長，7月營收19.29億元創歷史新高，連續5個月正常長；尤其在5G高頻CCL產品上目前切入廠商非常少，台燿極具競爭力，預估下半年5G需求調整後將有一波拉貨潮。台燿上半年累計營收101.37億元，EPS 3.5元，預估全年營收上看228.7億元，年增26.7％，全年EPS上看9.8元，明後年EPS估13、15元。

紘康(6457-TW)為微控制器廠，受惠MCU漲價效應，第二季營收3.49億元，創單季新高，上半年合併營收6.92億元，亦創同期新高。下半年消費電子、智慧家電、工控暢旺，將帶動電容式觸控晶片(TP)、電池管理晶片(BMS)出貨，尤其馬來西亞疫情重燃使得MCU缺貨更加嚴峻，第三季MCU報價可望續漲。紘康產品應用多元，涵蓋醫療、鋰電池、儀器儀表、計量，估紘康全年獲利穩站一個股本，優於去年表現。

緯穎(6669-TW)為雲端伺服器大廠，受惠雲端資料中心需求回溫及調漲價格，上半年純益達40.08億元、年增10.4％，EPS為20.78元，均創下歷年同期新高。大客戶臉書、微軟今年都擴大資本支出，臉書今年資本支出高達190～210億美元，此外，緯穎同時正在進行一個超大型客戶專案，該客戶營收貢獻將由現在的1％提升至年底5％，明年持續成長。

當然，還有一些好股在指數高檔震盪下，極短線籌碼仍具優勢的好股，包含電動自駕車、AI 、5G等相關個股，但在篇幅有限之下，請直接進入粉絲團看看了，希望對讀者大眾，有其幫助。

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