聯電、聯發科引動IC設計群雄逐鹿

撰文/楊惠宇

萬寶投顧楊惠宇指出，指數七月下跌508點，上下震盪幅度1231點，雖然季線只有跌破一天，但新手怕急跌，散戶在航運股上演「螞蟻搬象」後，在浪頭上摔了個大跟斗，心存恐懼加上外資不買帳，讓指數每收紅K量就縮，雖然季線守住了，但往上力道略顯不足。

台股之前上市弱於上櫃，主因在航運股下跌，目前貨櫃三雄萬海(2615-TW)、長榮(2603-TW)紛紛在季線止穩，陽明(2609-TW)也往季線靠攏，7月以來航運股急殺近腰斬，融資一度下滑後又反增，高檔套牢的投資人攤平搏一線機會，往上籌碼等著解套下，欲振雄風恐乏力，難以再擔任攻盤要角，勢必要由另一股新勢力掘起帶動指數再攻。

萬寶投顧楊惠宇強調，要負此重責大任者，必須具有一定份量，族群性也要夠強才能帶起「群聚效應」，放眼盤勢，首推電子莫屬，畢竟電子族群占台股比重高達60%，MCU新唐(4919-TW)、MFOSFET杰力(5299-TW)、二極體強茂(2481-TW)都創高，主因在缺貨漲價，而造成缺貨首因為晶圓代工產能不足。

上次分析到指標看聯電(2303-TW)，因為目前市場缺的是成熟製程晶片，果然聯電順利發動己到60元價位，第二季毛利率由26%跳至31%，營收季增8%但EPS卻增加15%，顯示產品報價仍然良好，投信在整理區買了9.3萬張，外資狂賣在8月初開始強力回補，頻頻看衰的法人回心轉意，也帶動封測日月光(3711-TW)、欣銓(3264-TW)、頎邦(6147-TW)走高。不過「孤掌難鳴」，以現今指數量縮下，難靠聯電一己之力，需要另一股力量助陣。

萬寶投顧楊惠宇表示，美中科技戰開打後，相關半導體設備、核心關鍵晶片持續抵制下，陸企紛紛轉單台廠，立積(4968-TW)由不到百元衝至688元，世芯(3661-TW)也由百元一度擠入千元俱樂部，中國官方全力扶植境內半導體，但畢竟羅馬非一日建成，短期間內台廠將繼續享有「去美化」紅利。

聯發科(2454-TW)在4G手機落後高通，雖然貴為台廠手機晶片一哥，但股價最高到500元就壓回，此次受到美中角力天時，5G手機晶片大幅超車取代高通，市占由20%不到大躍進至今年第一季35%，而高通則是由40%衰退至29%，此消彼長下讓聯發科一舉坐上手機晶片龍頭寶座。

聯發科第一季賺16.08元、第二季賺17.44元，合計上半年賺33.52元，比起往年只賺15、16元不可同日而語，在代工產能上和台積電(2330-TW)結盟，比起對手高通主力放三星上更具優勢，雖然蘋果iPhone13出來會略受影響，但採台積電5奈米製程的首款支援亳米波晶片天璣2000也將在第四季出爐，為其增加另一優勢。

5G系統目前分兩大規格，一種是Sub-6GHz頻段、另一種為毫米波，Sub-6頻段範圍較小，但因可以向下整合4G LTE，故對電信商來說切入較容易，也為目前市場主流，但要真正做到超高傳輸速率與低延遲，還是需要由具超大頻寛的毫米波達成，美國目前採用Sub-6GHz＋毫米波雙頻，聯發科晶片支援下，有助於打入其市場。

萬寶投顧楊惠宇指出，以往歷史紀錄聯發科曾有三次股價來到500元之上，當時指數介於8000~9000點，現在指數己創新高來到一萬八千點，譜瑞(4966-TW)、祥碩(5269-TW)、信驊(5274-TW)同樣為績優股，獲利沒有聯發科來的好，但股價卻高出其倍數以上，「好股票股價終會反應其價值」，就時間問題而己。

聯電及聯發科都是國內老牌龍頭廠，旗下分支眾多，形成所謂的「聯家軍」，其實聯發科自己本身早期也是由聯電轉投資，可謂源自同一血脈，當這兩檔股票發動後，也將牽動旗下將士走勢。

聯陽(3014-TW)為聯電旗下類比IC廠，為全球PC輸出入控制IC龍頭，在晶圓代工吃緊下，客戶己預訂長約，目前訂單能見度己長達一年，去年EPS5.8元，第一季賺2.33元，在第二季合併營收創歷史新高下，上半年獲利就可望逼近去年全年水準，本益比約14倍，為聯電集團中相對「物美價廉」者。

至於聯發科旗下物美價廉代表為矽格(6257-TW)，今年資本支出金額高達100億，為國內封測廠第4大，但其股本44億，只有龍頭日月光投控(3711)的1/10，也遠小於京元電(2449-TW)的122億，雖為二線封測廠，但因為封裝砷化鎵，是在5G及WIFI中的重要半導體材料，產業前景明確，第二季營收、稅後淨利及EPS通通創下歷史新高，目前本益比13倍也是符合「物美價廉」條件。

萬寶投顧楊惠宇強調，今年第二季風頭多被航運及原物料股搶走，許多有獲利及潛力的個股還潛伏盤面下，聯電和聯發科分別代表國內成熟晶圓代工及晶片龍頭，由聯電至聯發科接下來將引動IC設計群雄逐鹿！

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