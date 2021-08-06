疫情帶來轉機 聯電等半導體突圍彈升?

撰文/陳子榕

萬寶投顧陳子榕指出，8月果真是好兆頭，台股連漲三天，指數重新站上所有均線，外資連三天回頭買進台股361.29億元，新台幣匯率也是連三升，美中不足的是成交量持續萎縮至4,000億元以下，量能不足使得盤面結構趨向跌深反彈。

台股量能降低有內外因素夾雜。美國聯邦公開市場操作委員會(FOMC)上週才宣布維持目前貨幣利率政策不變，但內部鷹派人士最近卻放話，力促9月開始縮減購債規模，甚至希望明年初完全停止QE，讓投資市場再面臨不確定因素；而台股指數來到高檔區，操作難度增加風險提高也讓當沖客稍微退壁觀望，近日當沖額再跌破至4,000億元以下，為近2個月來的低點，加上8月底當沖警示制度將上路，再再影響台股成交量能。

但整體而言盤勢多頭仍在，尤其股市生力軍持續湧入，7月份台股開戶數再增加7.65萬戶，30歲以下年輕人佔了逾6成，累積開戶數已達1,175.35萬戶，資金活水充裕，因此只要掌握趨勢抓住亮點，依然有賺錢機會，當中半導體族群已經開始領攻吹出號角。

晶圓代工廠聯電(2303-TW)第二季財報亮眼，毛利率突破30％，三率三升，下半年聯電產品報價持續上漲，毛利率再提升，今年ASP成長將由原本預估的4％～6％大幅上修至10％～13％。聯電ADR連日大漲近18％，股價也突破60元關卡。

同樣業績亮眼的世界先進(5347-TW)第三季營運樂觀，估營收可望續創新高達119億元，毛利率提升至44％～46％，股價已經來到新高146.5元；此外，股價整理許久的台積電(2330-TW)，最近股價也慢慢發動。

雖然半導體先前傳出重複下單、產業反轉等利空，但從企業發佈的財報及展望來看，顯然這些揣測多慮了，儘管半導體業已積極擴廠增產，市場需求仍遠遠大於供給，半導體這一波循環將直衝到2022年，因此相關的晶圓、封測、設備廠、IC族群都將雨露均霑，包括譜瑞-KY(4966-KY)、聯詠(3034-KY)、瑞昱(2379-TW)、禾瑞亞(3556-TW)、精材(3374-TW)、新唐(4919-TW)、敦泰(3545-TW)、穩懋(3105-TW)、旺矽(6223-TW)、南茂(8150-TW)。

萬寶投顧陳子榕指出，8/3為大家推薦譜瑞-KY，股價立馬漲到1,825元新高價位，現賺100元，漲幅近6％；7/9推薦的南茂股價也是來到57.1元創新高，漲幅近2成；同樣在7/9推薦的旺矽，股價也創新高至173元，大漲44元，漲幅35％；這就是透過金流追蹤傑出的好果子。請參考7/9 <拜登壓運價 資金奔向財報佳蘋概、電動車族群？(https://news.cnyes.com/news/id/4675337)>。

指數目前來到月線位置，相信大家更能感受到盤中上下洗盤的激烈，因此操作上要更加謹慎精確，掌握趨勢確實追蹤籌碼金流動向，才能在快速輪動中成為股市常勝軍。

漢磊(3707-TW)受惠二極體、MOSFET需求大增，以及車用半導體功率元件接單暢旺，漢磊6吋產能滿載，第二季終止連十季虧損，獲利轉正稅後純益0.41億元、上半年EPS為0.07元，下半年業績逐季成長，訂單能見度至明年上半年。漢磊合併漢磊科之後，全力衝刺利基型功率半導體，GaN晶片已正式投產，6吋SiC產線也已建置完成，除了搶攻5G、衛星、太陽能領域，車用電子元件也持續開發認證。

台表科(6278-TW)隨市場Mini LED滲透率應用提升，台表科第二季已進入量產，下半年Mini LED的SMT產能會再擴增40％～50％，將挹注台表科毛利率、營益率的成長。看好台表科未來營運，估台表科2021年～2023年EPS將分別達11.07元、17.47元、18.95元。

萬潤(6187-TW)為半導體設備廠，受惠全球半導體需求爆發，成功打入晶圓代工廠先進封裝供應鏈，提供InFO、CoWoS相關設備，訂單暢旺帶動第二季營收7.82億元，季增36.2％、年增101％，並創季度營收新高；萬潤上半年稅後淨利2.93億元，EPS達3.59元，已經超越去年全年EPS 3.01元，估下半年還會優於上半年。

本公司所推薦分析之個別有價證券

無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利

投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險