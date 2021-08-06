半導體領先創新高 這幾檔漏網之魚本益比竟只有10倍

撰文/王榮旭

萬寶投顧王榮旭指出，台股量縮等半年報最後公佈，大盤暫時維持高檔箱型整理，個股表現空間比較大。上周專欄看好半導體族群第二季淡季財報亮眼，下半年旺季可望更旺，將成為多頭主流。股價會說話，費城半導體指數原本在美股四大指數中最弱，在多家半導體大廠法說會後，股價一飛沖天，費半指數屢創新高，成為美股最強指數。

而以電子為主軸的台股與費半指數連動性高，可惜航運、原物料跌跌不休，才抵消大盤向上的力道。但中小電子、櫃買指數已領先大盤創收盤價新高，未來大盤整理後，由電子領軍向上變盤的機率很大。

目前電子成交占比從7月初的2~3成，逐漸提升回到6~7成，傳產占比則大幅下降，航運更從當時的4~5成銳減到只剩1成左右，資金流向印證我當時在專欄中的看法：傳產過熱下半年將由電子接棒。

萬寶投顧王榮旭強調，在半導體廠聯電、世界先進及日月光連袂大漲創下新高，下半年行情由電子除主導的趨勢已經成型。電子只要強，大盤就不會弱，未來向萬八之上挑戰不是不可能。股價永遠反應未來，聯電、世界先進大漲，反應的是下半年半導體業績持續走高。

聯電(2303-TW)7月營收再度創新高，上半年EPS 1.83元，下半年旺季獲利會更好，合理估計全年EPS挑戰4元，目前本益比約15~16倍；同業世界先進(5347-TW)全年EPS估達6~6.5元，本益比約24倍，聯電本益比仍然相對低估。

晶圓代工業績大好，下游封測身價水漲船高，封測龍頭日月光投控(3711-TW)今年EPS上看9~10元，股價站上133.5元的新高價，本益比逐漸提升到13~14倍。

萬寶投顧王榮旭表示，過去半導體上中下游，市場給予IC設計的本益比最高，晶圓代工及封測則偏低，在台積電大漲到600元，本益比拉到到26倍之後，世界先進與聯電的本益比也向上提升，低本益比的封測股翻身時候到了。

6、7月中小電子大漲之後，遭市場低估的封測股成為從傳產撤出的資金首選，例如矽格(6257-TW)最近股價就不斷創高，上半年EPS 2.82元，全年EPS上看6元，本益比僅12倍，成為資金追捧的對象，股價沿著五日線強勢上漲。

南茂(8150-TW)第一季EPS 1.3元，第二季產品漲價5~10%，且第二季營收較第一季成長8%，合理推估第二季EPS將挑戰1.5元~2元，第二季與第二季的EPS不輸矽格，估南茂全年EPS 6元，也與矽格相當，但南茂的股價還不到60元，本益比低於10倍，實在委屈；投信7月賣錯，這幾天已經積極回補南茂。

此外，同業頎邦財(6147-TW)財報也不錯，下半年驅動IC及記憶體封測產能滿載，需求強勁之下，南茂可望再調漲封測價格，後市看好。

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