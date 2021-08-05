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空手道／吞敗後2連勝 文姿云打進準決賽保底銅牌

鉅陞國際投資志嘉 品牌升級落實承諾

聯合新聞網 / 萬寶週刊

【撰文／陳澤樂】

營建類股志嘉建設(5529)更名為「鉅陞國際開發」，日前(7/2) 召開董事會，推選褚學忠成為志嘉董事長。褚學忠董事長原為鉅陞建築團隊最大股權之經營者，董事長表示：「為精進品牌實力，鉅陞建築團隊入主志嘉建設，注入團隊新血，以「鉅陞國際開發」上櫃更名，接受公開市場監督，為消費者帶來更踏實的保障，並以有感建築專、寵自住理念，持續不懈地為消費者理想宜居生活而努力；目前鉅陞仍與志嘉原團隊共同經營團隊，未來一起努力把業績做出來」。

鉅陞創業初衷-想為更多家庭創造圓滿

褚董事長指出，「鉅陞從不走簡單的路，後疫情時代國內外經濟情勢變化大，這個時代是屬於創新的世紀，要能與時俱進，需要洞察的眼光與開創的勇氣，未來將積極開發土地投資興建個案，不僅立足台北 ，布局台中，放眼新竹。鉅陞投資入主志嘉建設，主要考量強化品牌力，對客戶-上櫃建商有更高的信任&保障，對員工-公司經營也能更加穩定。」

現在的志嘉正式更名「鉅陞國際開發」營建類股(5529)，以穩健前行‧共榮共好的理念繼續前行，因為想做得更好，所以願意做得更多；以嚴謹態度累積品牌厚實能量，持續精進，為城市、土地、居者創造三贏效益，用踏實的步伐實踐人們對家的夢想，不懈地為理想宜居生活而努力。鉅陞構建完善企業服務鏈及競爭優勢，對投資者無疑是一項最重要的利多。

【全文詳情及圖表 請見完整內容《萬寶週刊》【1449期】

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