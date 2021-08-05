航運三雄後的攻盤要角

【撰文／楊惠宇】

股市的名言：漲多就是最大的利空，第二季航海王襲捲股市，只要沾上航運就有源源不絕的財富，於是散戶瘋狂融資搶進，物極必反之下一個月時間股價就腰斬50%，當然航運三雄萬海(2615)、長榮(2603)、陽明(2609)今年獲利都很好，航運報價也持續上漲，本益比也超低，但無奈散戶鬥不贏主力，動輒暴漲暴跌操作難度高。

台股7月重挫千點，上市弱於上櫃，主因在於航運股修正，美股維持高檔，但陸股在監管補教及互聯網業下而跌跌不休，近期傳出中國官方開始護盤，台股聞聲隨之上漲，前波台股由航運領軍，在短線大跌，但營收未減下，航運三雄季線理當有撐，但往上也相對吃力，因為有重重套牢籌碼等著解套，要順利帶領台股再攻，主角必須(換人做做看)！

晶圓代工雙雄地位難以撼動

蘋果5G iPhone比去年同期大賣超過50％，不過喜悅沒有太久，庫克表示晶片短缺，可能面臨有生意但沒貨出的囧境，這個情形也發生在另一巨頭特斯拉，眾家大廠喊缺貨，陸行之說「半導體通膨」，表示未來20年晶圓代工都將漲價，晶圓代工再度成為兵家必爭之戰略產業，美、中紛紛表示要加強自給，但「遠水救不了近火」，台灣晶圓雙雄台積電(2330)、聯電(2303)地位短期難以憾動。