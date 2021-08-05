量縮下中小型股出頭天？

【撰文／陳子榕】

8月交易第一天台股就帶來好彩頭，大盤成功站上5、10日線，終場上漲255點，尤其大型權值股紛紛表態，聯發科(2454)、鴻海(2317)、日月光投控(3711)收漲2%以上，台積電(2330)尾盤發動攻勢一口氣站上四條均線，預告台股8月天很有機會艷陽普照，尤其下半年是電子族群的傳統旺季，題材業績都是指數高檔時最好的護身符。

全球智慧型手機出貨量在第二季衝出優於市場預期的3.13億支好成績，年增13.2%，三星、小米、蘋果包辦前三名，尤其小米的年成長幅度最大86.6%。供應鏈中的PCB廠華通(2313)、觸控面板廠GIS-KY(6456)、MCU廠敦泰(3545)、石英元件廠晶技(3042)、PA廠全新(2455)、穩懋(3105)業績股價多有進補。

7/27我就事先追蹤金流為大家推薦敦泰，後來股價大漲27元，週一(8/2)股價創新高，投信近日持續加碼買進敦泰7,534張，敦泰第二季毛利率達50.4%，第三季受於缺料問題和成本墊高，驅動晶片報價將續漲，預估敦泰今年將可望大賺3個股本。

而接下來輪到蘋果新iPhone登場，蘋果財報發布後因為第四季偏向保守導致盤後股價重挫，但供應鏈的拉貨並不會因此停止，而且蘋果股價近日開始出現止穩，費半指數也在上週創下新高，相關電子族群和供應鏈都可以聚焦，例如封測廠日月光、光學廠玉晶光(3406)、PCB廠台郡(6269)、載板三雄景碩(3189)、南電(8046)、欣興(3037)、MOSFET茂達(6138)、MiniLED廠億光(2393)，隨著蘋果新機拉貨，業績都將持續高漲。