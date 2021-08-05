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空手道／吞敗後2連勝 文姿云打進準決賽保底銅牌

重量級法說會風向球

聯合新聞網 / 萬寶週刊

【撰文／莊正賢】

2021年進入下半年行情，美股超級財報周揭開序幕，費半指數再度創下歷史新高，台股也從航海王改由電子股接棒，尤其半導體相關股成為資金進入的類股，從過去成交比重30%大幅拉升至60%，顯示資金已經轉向，而7月底開始舉辦的重量級電子法會成為買盤延續的關鍵，台積電(2330)Q2財報不如預期，因為各國大舉投資，恐降低毛利，出師不利，護國神山休息，但台股還有護國群山撐起一片藍天。

聯電、世界是台股最佳救援投手

大哥台積電落寞，還好二哥聯電(2303)挺身而出，Q2財報毛利率成長到達31.3%，創10年半來單季新高，EPS 0.98元，季增14.5%，年增78.76%，創2008年以來新高，也優於財測預期，展望Q3，預估需求持續強勁，晶圓出貨量將季增1%~2%，平均銷售價格將成長6%，毛利率約34%~36%，將再創新高，公司看好5G和電動車的大趨勢，需求仍強勁，包括8吋及12吋整體供給面緊張狀況預料將會持續，藉由產品組合進一步優化、降低成本及提升生產效率，Q2開始認列22奈米製程營收貢獻，進一步強化22／28奈米產品線，優化整體產品組合，預期Q3整合連接裝置與顯示應用產品相關22奈米設計定案數量會增加，未來會有更多客戶採用22奈米技術，這是拉高毛利率的關鍵，推估Q3 EPS 1.3~1.5元，同時聯電也與多IC設計公司已談妥2022年的產能配置，訂單已經看到明年底，市場擔憂重複下單的問題，一掃而空，數位轉型的趨勢正加速進行。由於台積電Q2的財報顯示成熟製程衰退，而聯電毛利率大增，打破市場疑慮，外資報復性回補聯電，股價帶量上漲，股價突破前高後，先往70元大關邁進。

【全文詳情及圖表 請見完整內容《萬寶週刊》【1449期】

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