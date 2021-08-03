晶片荒找不到解藥 這5檔受惠即將冒出頭

撰文/王榮旭

萬寶投顧王榮旭指出，進入半年報最後公布時期，財報的變數導致台股雖然反彈，但是量能萎縮，不過美股強勢，台股並沒有大跌的空間，估計大盤暫時在月線17600點到季線17100點箱型整理，只要陸港股與貨櫃輪不再弱勢大跌破底，大盤整理後向上的可能性比較大。

費城半導體指數創下歷史新高，台股以電子為主軸，跟費城半導體連動性高，台積電(2330-TW)已經領先大盤收復月季線；聯電(2330-TW)更強，已經快要突破4月前高62.7元。

萬寶投顧王榮旭表示，上周美國科技大廠財報多空參雜，但不約而同認為晶片及零組件持續缺貨，呼應晶圓代工雙雄法說會對第三季營收創新高的看法。上周我在專欄分析看好下游封測將受惠，龍頭股日月光(3711-TW)再創新高，對封測族群具有示範作用。

車用、5G相關封測股欣銓(3264-TW)與矽格(6257-TW)，上半年營收大幅成長；已經公佈半年報的欣銓，上半年EPS達2.37元，較去年大增逾4成，股價也飆漲創新高。

功率半導體封測大廠捷敏-KY(6525-TW)第一季EPS 1.53元，年增超過5成，受惠MOSFET、二極體與IGBT需求強勁，營收連續4個月創下新高，半年報還沒有公布，不過6月EPS達到0.8元，第2季EPS已經超過第1季的一半，第2季淡季不淡。下半年MOSFET再傳缺貨漲價，富鼎(8261-TW)、杰力(5299-TW)等MOSFET晶片設計大廠股價大漲反應。捷敏-KY第3季業績可望更上一層，最近剛漲上來，也見到投信介入的影子，後市看好。

萬寶投顧王榮旭強調，上周專欄推介受惠半導體需求爆發的順德(2351-TW)與旺矽(6223-TW)也大漲起來(可參考視頻分析https://youtu.be/Nj70_7oFfDI)。順德是車用導線架大廠，第3季車用晶片放量，受惠程度高，5~6月以來投信認養，股價大漲一波之後，7月漲多整理以盤代跌姿態很高，跌不下去最近法人又買回。旺矽是探針卡大廠，受惠半導體封測需求帶動探針卡出貨放量，新品MEMS探針卡有打入一線手機晶片大廠供應鏈的機會，投信持續卡位中。

上游IC設計受惠晶片缺貨漲價程度最高，歐洲最大半導體供應商意法，預期晶片荒至少短缺到2023年，MCU、驅動IC、觸控IC等需求都相當強勁。受惠MCU漲價，已經公佈半年報的九齊(6494-TW)第1季EPS 1.88元、第2季EPS達4.44元，第3季不排除再漲價，估計全年EPS挑戰13~15元，本益比只有10幾倍。

驅動IC廠聯詠(3034-TW)、敦泰(3545-TW)上半年EPS分別為14.17元與25.74元，預估全年EPS分別為30元及55元，本益比更是低於10倍。

IC設計獲利被市場低估，還有MCU紘康(6457-TW)及觸控IC禾瑞亞(3556-TW)。禾瑞亞第1季EPS 1.17元，但6月EPS就達到0.86元；創惟(6104-TW)第1季EPS 0.51元、6月EPS 0.58元，也超越第1季獲利，股價漲到142元，禾瑞亞賺贏創惟，股價卻比創惟低。

萬寶投顧王榮旭表示，記憶體、IC設計上半年獲利大爆發。愛普(6531-TW)上半年EPS 10.89元，幾乎追平去年全年獲利，全年EPS上看25元，股價已經漲到778元，本益比30倍，將帶動晶豪科(3006-TW)比價向上。

晶豪科上半年EPS 6.92元，更是去年全年EPS 3.85元的1.8倍，單是6月EPS就達到1.7元，估計7月營收挑戰新高，單月獲利可望持續擴大，全年EPS上看13~15元。若利基型記憶體持續漲價，獲利可望更高，本益比目前也僅10幾倍，股價仍然委屈。受限篇幅，還有更多個股分析，會在LINE粉絲團與讀者分享。

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