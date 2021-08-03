航運三雄交棒 聯電vs台積電到聯發科

撰文/楊惠宇

股市的名言「漲多就是最大的利空」，第二季航海王航向世界，市場上出現一堆航運專家，似乎像是提款機，只要沾上航運就有源源不絕的財富，於是散戶瘋狂融資搶進，物極必反之下一個月時間股價就腰斬50%。

萬寶投顧楊惠宇指出，做股票有時容易陷入「數字陷阱」，感覺己經跌了50%，似乎再下空間有限，但若從起漲點位算，實則還有186%漲幅，當然航運三雄萬海(2615-TW)、長榮(2603-TW)、陽明(2609-TW)今年獲利都爆好，明年也很不錯，本益比也超低，但人是英雄錢是膽，散戶鬥不贏主力，動輒漲停跌停嚇暈一票投資人，三雄季線理當有撐，但往上也相對吃力，因為上層有重重套牢籌碼等著解套。

美國十年期公債殖利率一度重挫來到1.13%，殖利率是持有債券的報酬率，報酬低因為持有成本高，而債券是供需市場，債券價格變貴表示買的人多，換句話說資金流向債市了，但流向債市理應股市要跌，因為兩者是「資金蹺蹺板」關係，可是美股卻還在高檔，這是什麼道理？原因是「市場錢淹腳目」，以前市場只有一套資金，但聯準會狂灑錢下，變成二套資金，於是分別流向債市及股市，才會造成殖利率跌但股市漲的奇特現象。

美國不抽銀根則股市綿綿不絕，但不可能一個族群獨占鼇頭，主角總是要「換人做做看」！那麼在航運三雄後，誰有資格接棒？

萬寶投顧楊惠宇認為，疫情之下造成人類生活改變，大家宅在家無法出門，更依賴電子產品，PC、NB、平板意外大好，要線上教學或辦公，要用到雲端來往返存儲資料，於是伺服器、資料中心需求也上升，另外因為無法出門吃喝，自然也不需要置裝等費用，手頭預算變多下，消費者更捨得買東西犒賞自己，蘋果5G iPhone比去年同期大賣超過50％，不過歡慶之餘庫克拋出了震撼彈：晶片短缺。

不只蘋果，連特斯拉也跳出來喊缺晶片，陸行之喊「半導體通膨」，表示未來20年晶圓代工都將漲價，晶圓代工再度成為兵家必爭之戰略產業，美、中紛紛表示要加強自給，但遠水救不了近火台灣晶圓雙雄台積電(2330-TW)、聯電(2303-TW)地位短期難以憾動。

台積電(2330-TW)為先進製程代表，成長動能主要在於科技創新，7奈米應用於5G智慧手機，從4G跨向5G下，晶片量成長幅度高達50％以上，而5奈米延續智慧手機外，高速運算及物聯網也是主要應用大宗。

另一「N5A」製程則更精密，支援AI導進先進駕駛輔助系統（ADAS），舉個實例，一般車禍的主因除了不守規則、酒駕外，還有另一個重要原因：疲勞駕駛，占台灣車禍事故20%，未來導入台積電「N5A」製程晶片後，可讓ADAS負責監督視駕駛狀況，予以警告外，在某些情況下還會主動煞車和轉向以避免碰撞，此項產品明年第三季問世。

萬寶投顧楊惠宇強調，車用市場是先進製程很大的成長動能，燃油車的晶片成本約100～200美元，但電動汽車上看1,000美元左右，更進階的單車晶片成本有可能倍增至4,000～5,000美元，所以我們不難理解，為何台積電要砸大錢投入資本支出，而這也是台積電能享有26倍高於同業本益比的原因。

成熟製程的代表則為聯電(2303-TW)，所謂「鹹魚翻身」正是最明顯寫照，以往8吋晶圓廠被視為老舊產線及製程，並不受到重視，但疫情意外帶動NB、PC、平板賣的嚇嚇叫，讓驅動 IC、電源管理 IC、MCU、CIS感測晶片需求增加，此多為8吋晶圓生產，雖然不需用到高階製程，但也為終端產品必要零組件，也是此次蘋果所缺的產能。

看到這或許會想，既然生意來了，擴產不就得了，但實則上有難度，全球 8 吋晶圓廠在 2007 年達到高峰後，多轉型成現今主流12 吋廠，不少設備商皆已停止生產8 吋機台，取得設備不易下，讓 8 吋廠產能難以擴充。

那麼是不是轉往12吋廠生產就好？這又面臨另外一個經濟規模的問題，許多成熟消費晶片利潤並不高，若未到一定產量用12吋晶圓光開個光罩費用就侵蝕掉許多利潤，也是讓8吋晶圓持續吃緊的原因。

萬寶投顧楊惠宇表示，聯電主力為８吋晶圓代工，意外成為此次最大受惠者，客戶包括聯發科(2454-TW)、瑞昱(2379-TW)、聯詠(3034-TW)、奇景等國內一線龍頭廠、及三星及歐系大廠也找其代工。

在眾家搶產能下，為確保未來穩定貨源，聯電許多客戶預先支付訂金，包下長期產能，此對聯電有兩個優勢，一為維持產能利用率於高檔、二為可先回收資本支出金額，活化現金流，雖然未跨入先進製程無法像台積電享有高本益比，但目前13倍本益比，比起世界先進(5347-TW)之19本益比要來的物美價廉。

股價整理2個月突破整理平台，反攻後聯發科(2454-TW)若也能順利站回均線，則將可帶動IC股走勢，負起航運三雄後的交棒重任。

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無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利

投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險