Apple Watch 用戶破億 監測健康概念股大成長？

撰文/陳子榕

萬寶投顧陳子榕指出，蘋果最新財報數據亮眼，上一季營收逾810億美元，打破同期史上新高紀錄，其中，iPhone銷售貢獻了400億美元，達到近5成的驚人表現，帶動蘋果整體獲利成長93％、毛利率升至43.3％。高階iPhone 12 Pro、Pro Max不僅在大陸熱銷，就連拉丁美洲、印度、越南都出現強勁成長，尤其預告本季仍將有兩位數年成長，讓台股蘋果派顯得更加甜美動人。

為了提升5G滲透率帶動換機潮，蘋果持續調整mmW RF讓5G系統得以最佳化，首批毫米波(mmWave)iPhone 13估計約有6千萬支，相關覆晶整合天線封裝(FC-AiP)最大供應商應該還是日月光投控(3711-TW)；射頻元件穩懋(3105-TW)、全新(2455-TW)、宏捷科(8086-TW)也可望受惠。

蘋果各項產品除了iPhone銷售成長幅度最大，再來就是穿戴裝置Apple Watch、AirPods，年增40％、78億美元。疫情在全球蔓延之後，雖然減少了戶外運動的機會，但人們對健康的注重卻反而更強烈，預估2025年全球醫療穿戴裝置的市場規模將超過480億美元。

事實上近年來各式健康穿戴裝置蓬勃興起且相當多元，基本的計算走路已經無法滿足大眾需求，現在包括心律、血氧、營養、睡眠都能夠偵測，美國一款NeoRhythm頭戴設計就是透過刺激腦波來調節壓力和睡眠，甚至控制疼痛，對焦慮緊張的現代人實在是一大福音。

而這些裝置主要核心就是靠感測和系統單晶片(Soc)來進行，相關概念股包括聯發科(2454-TW)、大立光(3008-TW)、玉晶光(3406-TW)、精材(3374-TW)、原相(3227-TW)、鴻海(2317-TW)、盛群(6202-TW)、新唐(4919-TW)、全新、穩懋。

萬寶投顧陳子榕指出，IC觸控廠禾瑞亞(3556-TW)，受惠醫療急單挹注，6月營收1.7億元，獲利0.52億元，EPS 0.86元，7/23和大家分享後，股價從97.4元直奔波段新高118元，短短一週漲幅21％；7/13開始推薦的LED廠億光(2393-TW)，股價漲幅也近2成，這些好果子都是低檔提前佈局，就算盤勢高檔震盪，只要成本低，就可望穩健獲利。請參考7/23<歐盟推邊境碳關稅 受益股可望逆風高飛？(https://news.cnyes.com/news/id/4686302)>。

台股接下來要面臨10日線和月線的挑戰，選股上更要精挑細選才能達到進可攻退可守的安全位置，高風險族群要暫時迴避，像是比特幣重摔後近日稍微回升，有些投資人想進場，但最近才又傳出加密貨幣交易平台幣安(Binance)在世界各地處處碰壁卡關，歐美、日本等地都禁止或擴大對幣安的管制，加密貨幣市場仍面臨很大挑戰和風險。

萬寶投顧陳子榕指出，下週正式進入8月，台股又有一番新氣象，我將持續追蹤籌碼金流為大家找飆股，希望幫助大家投資上都能順利豐收。

敦泰(3545-TW)為驅動IC廠，受惠驅動晶片價格全面調漲，上半年獲利29.52億元，每股稅後14.7元。展望第三季，估晶圓代工成本再度走揚，將再向客戶調漲價格約10％～15％，出貨量可望較上季微幅成長，可帶動毛利率維持高檔。目前TDDI的供給缺口仍有約20％，漲價效益料持續發酵，下半年業績可望高於上半年，估全年EPS上看25元，本益比有拉高空間。

GIS-KY(6456-TW)為觸控面板大廠，宅經濟爆發帶動平板、筆電需求，上半年營運維持高檔，下半年隨客戶新品發表上市，業績將優於上半年；GIS-KY預期今、明兩年完成擴充後，平板月產能將達到250～300萬台、筆電月產能達200萬台，新廠同時規劃屏下指紋辨識及車載應用產品；GIS-KY今年平板營收占比可望突破6成，筆電營收占比也會比去年的18％再成長。

健策(3653-TW)主要產品包括晶片散熱片、LED導線架、中央處理器扣件機構產品、電動車水冷式散熱模組，受惠訂單強勁及銅價攀升，健策調漲價格推升上半年營收年成長16％。大客戶超微(AMD)第二季營收大成長99％、第三季財測及全年營收都上調，將帶動健策下半年業績續強，去年超微營收占比成長已逾50％，今年隨超微市占提升，營收占比可望再繼續拉高。

當然，還有一些好股在指數高檔震盪下，極短線籌碼仍具優勢的好股，包含電動自駕車、AI 、5G等相關個股，但在篇幅有限之下，請直接進入粉絲團看看了，希望對讀者大眾，有其幫助。

本公司所推薦分析之個別有價證券

無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利

投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險