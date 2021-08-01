永久居住權 解決塔位租用的問題

【撰文／陳澤樂】

前言

台灣早期大多以土葬方式，但台灣地狹人稠，公墓土地有限因此只能採用每七年輪葬的方式，易衍生滿葬、雜亂或是墓地不敷使用等問題。隨著人口成長，加上土地資源有限，1990年後地方政府推動遺體火化方式，將骨灰罈安置在納骨塔，簡化民眾掃墓且易於管理，所以才有「靈骨塔」這個特殊產業。

但是過去的塔位都是使用權，是租的，且並沒有明文規定這個使用權可以住多久?而且，租金要一次付清! 使用年限一到，就要搬家再重新租一個塔位。

為此，政府於104年立法實施，塔位的賣賣合約必需明定使用年限，最高五十年。屆期遺家屬需自行將骨灰遷移，如無處理，政府得依法將骨灰拋灑或以植存方式處理，各處公墓自治管理條例皆已公告實施。

塔位租期到，將面臨下列問題

法令既然已經明定實施，但是又不溯及既往，所以過去的塔位根本沒有保障!

幾十年來，已經入住在靈骨塔裡的往生親人大約有600萬個，這些長輩親人該怎麼辦? 接下來你一定會面臨到這樣的事，要幫長輩重新再租一個塔位來安置；不是你處理，也會輪到您的孩子來面對。

而且現行法規，要申請新建靈骨塔非常的困難，導致未來的塔位價格勢必高漲，合法墓地一位難求，墓園價格昂貴，問題該如何解決?

況且，現在住的房子可以搬家，但未來住的房子，誰幫你搬家?要搬去哪裡?

買房子比租塔位划算

您知道塔位的租用，一天要花多少錢嗎?

假設現在租一個30萬的塔位，住五十年，平均一天的使用租金是17.5元

但是租金只會越來越貴，第二個五十年當你要再續租時，就變成要花費60萬加也就是,，平均一天的使用租金是35元。

依此類推，租用這個塔位二百年，平均一天的使用租金將高達140元

重點在於產權不是你的，沒有永久住在那裡的權利。

那買房子呢?

一次花費55萬,使用200年,平均一天的費用為7.5元

之後的400年,600年,往後將不用再付費；所以，當然要用買的比較划算!

未來要住的那間房子用買的，除了比租的划算以外，還有二個好處：

(1) 因為是用買的，沒有租約到期的問題，子孫們不用一直為您花錢搬家

(2) 現在規劃，還可以像買房子一樣辦理房屋貸款，不用像付租金一樣，一次支付一大筆錢。

鳳凰藝術園區喜悅帝寶Villa

鳳凰藝術園區結合了「藝術，景觀，建築」三大元素，延請三位大師設計、規劃、監造。整體環境特別邀請由「楊英風美術館的館長王維妮老師」作藝術指導，打造600坪美術館及家屬休息中心，景觀由吳榮心老師設計數千坪的公園，建築物則延請陳賢秋建築師為鳳凰藝術園區打造頂級的建物，以Villa渡假中心的風格設計建造。

永久居住權信託基金重建規劃

我們現在住的房子，大多數人都選擇用買的，為什麼? 因為擁有自己的產權，不僅保值將來還能夠增值，尤其現今低利率時代，租房子等同替房東繳房貸，產權也不是自己的，到最後房子還是房東的，房東如果不續租給你，就要另外再找房子租。「租不如買，塔位亦是如此」，現今只有使用權，使用年限到期，就跟租房子一樣，只能選擇付費再續租或是搬家。「鳳凰藝術園區」提供全新解決方案，是全台唯一提供「永久居住權」墓園的先行者，也就是將土地及建物所有權過戶給消費者，提供民眾居住權益保障。

並仿傚歐美國家，房屋點交時繳付一筆重建基金，交付信託管理，當未來房屋老舊需要重建時，住戶無需另外再付費，而剩餘的資金繼續貲息，永久循環，這樣才能永久住在這裡，擁有「永久居住權」。

喜悅帝寶VS豪宅

將未來的安居之地打造成完美的隱世豪宅，全區採低密度開發，總面積規劃11公頃，尊貴而獨立。未來眾多的子子孫孫，家人朋友前來探訪，必需有廣大的公共空間，所以規劃6.1公頃的公共設施，保留3.8公頃的綠地，綠覆率高如生態公園。讓住的人，安心有保障，來探望親人的親屬，能自在的享受優雅舒適的環境。自己要住的豪宅空間，另有獨立並且寬敞的中庭花園，佔地567坪的帝寶Villa，每間豪宅16坪，共11間，享有獨立隱密的378坪中庭花園。

更重要的是，住戶擁有「永久居住權」，未來可以永久循環重建，方能百年無憂，永久長住。