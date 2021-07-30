Delta病毒威脅全球 穿戴式健康裝置成長大爆發?

撰文/陳子榕

萬寶投顧陳子榕指出，中國大陸突然重拳出擊整頓教育、互聯網行業，美國又傳出要限制美國基金在陸港的投資，讓國際資金出現恐慌性竄逃，上證指數重摔摜破年線，創4個月新低，港股更是兩天內重跌逾2,500點，利空拖累下，台股很難有好臉色，但幸好週三(7/28)滬港稍微出現止穩訊號，台股也打了長下影線，美中政策和政治角力下，台股走得小心翼翼。

本週美國指標性科技股陸續公布季報，蘋果繳出許多優於市場預期的成績單，包括上一季營收814億美元，年成長36％，優於市場預期的738億美元、iPhone銷量年成長近50％，達396億美元，高於預期的369億美元、單季EPS達1.3美元，高於預估的1.01美元，其他包括iPad、Mac銷售也都達兩位數成長。

雖然蘋果認為本季因為晶片供應緣故，營收成長幅度可能不若上一季強勁，但依然會有兩位數年成長表現，這對供應鏈是相當正面的訊息，而且即將亮相的iPhone 13出貨量已提升至1億支，因此在台股拉回整理過程中，趁機揀選紅蘋果正是時候。

以蘋概股中的PCB族群來看，受惠5G、HPC、遠距的強烈需求，PCB訂單擠爆。2020年台商海內外PCB產值已正式突破兆元，是僅次於半導體和面板的第三大ICT產業，預估今年全球PCB產值成長8.6％，當中，又以載板產值成長率遙遙領先達19％。

之前推薦的ABF載板廠景碩(3189-TW)股價漲幅已翻倍，PCB上下游相關族群還包含了金居(8358-TW)、金像電(2368-TW)、華通(2313-TW)、台郡(6269-TW)、台達電(2308-TW)、台虹(8039-TW)、台燿(6274-TW)。再次重申，唯有低檔領先卡位才能成為贏家。請參考6/1<台積電、鴻海重返榮耀 蘋概IC這類股6月投資主旋律？(https://news.cnyes.com/news/id/4654341)>。

另外，半導體市場也欣欣向榮，6月北美半導體設備製造商出貨高達36.71億美元，連續6個月改寫新高紀錄，晶圓代工、IDM、封測產能持續滿載，晶圓代工廠龍頭台積電(2330-TW)三年1千億美元的資本支出規畫，除了赴美日建廠，南京廠28奈米擴產也已通過。

尤其，今年記憶體市場價格表現強勢，國際大廠三星、東芝、SK海力士也全力衝刺新製程量產，整個半導體供應鏈市況熱絡，勢必帶動相關設備廠出貨效應，包括家登(3680-TW)、弘塑(3131-TW)、閎康(3587-TW)、漢唐(2404-TW)、帆宣(6196-TW)、信紘科(6667-TW)營運火力十足。

萬寶投顧陳子榕指出，雖然台股短線上操作難度增加，但經濟面和景氣仍是紅光滿面，6月的景氣燈號已經是連5紅，在目前本土疫情獲得控制下，7月景氣續亮紅燈機會很高，因此請大家繼續跟著我的腳步，有效掌握大盤趨勢，跟隨籌碼金流領先佈局8月潛力股。

精材(3374-TW)為繞射光學元件(DOE)封裝的主要協力廠商，可應用在ToF與人臉辨識 (Face ID)感測元件，精材測試代工業務沾蘋果光，第三季營收有望季增逾3成，加上自駕車趨勢帶動車用CIS需求暢旺，預期精材下半年營運表現將優於上半年，今年營收估年增15～20％，獲利將優於前季。

台揚(2314-TW)為衛星通訊大廠，積極搶攻5G O-RAN市場，成功拿下Dish Network及樂天／NEC、JMA大單，第三季起陸續出貨量產，預估下半年將貢獻營收23億元，明年貢獻140億元，O-RAN訂單能見度已至2023年2H。且台揚O-RAN為ODM／JDM模式，毛利率高達45～50％，預估今年EPS上看2元、明年EPS上看6.5元。

捷敏-KY(6525-TW)為功率半導體封測廠，捷敏-KY受惠5G、伺服器。車用、家電、工具機等蓬勃需求，產能利用率持續滿載，訂單能見度維持至少3個月。看好電動車及車用市場，捷敏近年持續開發車用高附加價值產品，已進入最後驗證階段，預估年底前投產，明年車用營收佔比將從4％拉高至10％。捷敏第三代半導體GaN、SiC封測技術已到位，隨半導體市場發展營運更添動能。

本公司所推薦分析之個別有價證券

無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利

投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險