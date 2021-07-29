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Q3落後補漲的潛力股

聯合新聞網 / 萬寶週刊

【撰文／楊惠宇】

去年年底至今年第一季，全球籠罩在疫情下，大多廠商不敢下單，導致庫存降低，結果大家宅在家還是得工作、上學，於是NB、平板及視訊鏡頭等相關週邊大賣，加上川普制裁中芯，導致晶圓代工產能不足，上游供給吃緊，自然影響到下游包含封裝、IC設計、載板面板，被動元件及二極體等，也創造了一檔又一檔如敦泰(3545)、晶豪科(3006)、朋程(8255)的飆股。

然而畢竟指數進入一萬八開始震盪，俗話「樹大招風搖」，漲多的個股太多籌碼介入，相對波動及風險大，於是具營收及成長題材，股價又在整理區的標的，將有機會在接下來竄出！

被動元件大廠紛紛啟動擴產

被動元件在2018年風光後沈寂了一陣，直到去年因居家商機，加上晶圓產能及貨櫃輪缺櫃下，使得整體產業又見起色，龍頭廠村田及太陽誘電兩度延長交貨期，如今遇上馬來西亞封城，許多廠只留60%人力，讓供給再度吃緊。

無論是國巨或華新科，都透過不斷併購來壯大版圖，華新科旗下有信昌電(6173)、佳邦(6284)有子公司鈺邦(6449)，國巨集團旗下凱美(2375)與智寶合併後轉型控股公司，現在又持續增加金山電(8042)的持股，奇力新(2456)合併美磊(3068)現在又要被併回，目標和鴻海(2317)集團相同，就在於電動車！

於是為了因應龐大需求，國巨(2327)、華新科(2492)、禾伸堂(3026)，或是興勤(2428)等紛紛啟動擴產，傳統的舊產業，遇上了創新，也展現出蓬勃的生機！

【全文詳情及圖表 請見完整內容《萬寶週刊》【1448期】

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