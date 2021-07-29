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驅動IC重回主流嗎？

聯合新聞網 / 萬寶週刊

【撰文／黃清照】

航運股翻船，電子股持續強勢，半導體族群因下半年旺季到，先前市場擔心的疑慮現在一掃而空，IC設計領軍大漲，帶起封測族群一齊往上攻，電子零件因第三代半導體搭上車用需求，也熱鬧強強滾，航運股下電子股上，過去幾個月我早提出航運股超漲不合理的現象，航運股屬景氣循環股，獲利高成長不會是長久現象，市場不該給出高本益比評價，反倒是跌深的電子股，經過2~3個月的整理，籌碼乾淨，隨著下半年產業旺季到來，股價走出強勢主升段格局，這波行情投資朋友有抓到嗎？

這波電子股上漲由中小型個股先攻，權值股沒什麼表現空間，就拿IC設計來看，不管高中低價的IC設計都有人領軍，像矽力-KY、信驊、祥碩、譜瑞-KY等，中價位的MCU、MOSFET不說，記憶體IC設計晶豪科近來也是飆股，但唯獨聯發科持續字5月以來的橫盤整理，聯發科日前剛公布半年報，上半年每股賺33.65元，其中第二季創下單季歷史新高，Q2EPS17.44元；網通晶片瑞昱表現也相當亮眼，瑞昱第二季受惠產品組合大幅優化，H1 EPS 14.41元，同樣創下新高，其中Q2 EPS 8.43元，主要因晶圓代工產能吃緊，預期價格都將不斷上漲，第三季營運審慎正向，車用方面，年底前也將有新案(RFQ)開出。

聯詠6月、Q2同創新高

驅動IC設計同樣繳出漂亮成績單，其中龍頭股聯詠(3034)4月時創下656元新高，回檔整理三個月，近期開始轉強。由於可撓式OLED面板正邁向黃金爆發期，預估2022年可撓式OLED出貨受惠中國手機品牌採用較今年成長25%，2025年出貨量較當前倍增，且三星DDI訂單傳出外包由臺廠生產的消息，三星從過去2019年來陸續將手機AP、TV SoC、TV DDI及LCD顯示晶片生產進行外包，同時帶動了聯發科、聯詠和奇景光電表現。市場推估因過去韓廠MagnaChip已宣布接受中資收購，是三星顯示的第二大OLED DDI供應商，加上外包有利其晶圓產能配置優化，預期將產鏈移轉到台灣。

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