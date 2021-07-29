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IC設計瑞昱創史高 哪些個股具比價空間？

聯合新聞網 / 萬寶週刊

【撰文／陳子榕】

台股持續震盪整理，電子股成交比重已經回到53%，相較集中市場，櫃買人氣很旺，櫃買指數再創14年來新高，7月以來三大法人買超OTC共146.14億元，尤其投信從5/21以來積極買超OTC已經累計282.97億元，中小型、落後補漲股相對持續看好。

台積電(2330)股東會雖然沒有提振股價，但台積電的基本面沒有改變，今年全年營收成長預估20%以上，毛利率朝50%以上邁進，只要578元沒破，一旦籌碼湧入，將推升台積電和大盤表現。

台積電的大客戶蘋果即將推出新機iPhone13，台積電負責的A15處理器8月開始陸續出貨，預估出貨量達1億顆，比市場原先預期的多，也較去年iPhone12增加25%，整體預估在明年農曆年前出貨完畢，相關供應鏈包括鴻海(2317)、和碩(4938)、全新(2455)、玉晶光(3406)、晶技(3042)、欣興(3037)、景碩(3189)、華通(2313)、華邦電(2344)、GIS-KY(6456)都開始進入拉貨潮。

市場同時傳出明年還會有4款支援5G的6吋iPhone發表，頂規將採台積電4奈米A16處理器、鈦合金邊框、1T大容量記憶體、4800萬畫素及ToF四鏡頭高規格升級鏡頭。鈦合金金屬部分由鴻海拿下獨家供應商，其他包括玉晶光、台郡(6269)都將直接受惠。

本週開始美國科技股超級財報輪番上陣，包括蘋果、AMD、特斯拉、臉書，關係緊扣的台灣半導體大廠聯發科(2454)、聯電(2303)、瑞昱(2379)、日月光投控(3711)、智原(3035)、穩懋(3105)本週也舉辦法說，眾星拱月，相關利多將有助台股續衝量能。

【全文詳情及圖表 請見完整內容《萬寶週刊》【1448期】

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