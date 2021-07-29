【撰文／莊正賢】

OTC指數強過加權指數，IC設計接手吸納海運股的資金，成為內業主力鎖漲停的標的，尤其MCU股最強，新唐(4919)漲到161元新高、盛群(6202)漲到151元新高、九齊(6494)182元新高、凌通(4952)漲到96.9元新高等，MOSFET概念股杰力(5299)、富鼎(8261)也都創下新高，這些兩類IC設計股，主力強力拉抬，推升本益比到20倍左右，這反而凸顯其他本益比只有10倍甚至不到10倍的IC設計股更低估便宜，這類IC設計股將接棒展開下一波新行情。

面板驅動IC雄風再起

歐美解封使面板報價7月開始停滯，引發市場對面板驅動IC可能有供給過剩的疑慮，再加上Q2中國手機銷售不振，對下半年的換機潮也打上問號，但面板驅動IC的漲價並非來自終端銷售，而是來自供給端晶圓代工產能不足，因為代工費的上漲，只得面板驅動IC不得不上漲反應給客戶，聯電、力積電都在7月調漲晶圓代工價格，因此面板驅動IC廠Q3還會再次漲價，此外，傳出三星轉住在OLED面板，將DDI外包給台廠生產，將產鏈移轉到台灣。

敦泰(3545)今年主要成長動能還是以手機TDDI為主，再者則是AMOLED的觸控，去年約出貨3000萬顆，今年則會超過1億顆，另外，還有光學式指紋辨識，明年看好TDDI手機部分會再成長，敦泰手機佔營收約75%。為了反映成本，主力產品觸控與TDDI於本季再調升價格超過10%，總計其IDC產品報價的前三季累計漲幅，已約近五成，6月單月EPS 4.67元，Q2單季大賺一個股本，Q3持續再攀高峰，Q4拿到的產能與Q3差不多，Q4營收還能維持高檔，明年產能敦泰則持續在談和爭取，沒有過度依賴單家合作夥伴，主要供應商有三家，其中一家佔50%，在價格與量都較為穩定，故於成本端上，敦泰相對競爭對手佔據優勢地位，預計明年產能會較今年增加。上半年敦泰大賺14元，下半年EPS估計20元，全年EPS 34元，以7/27收盤290.5元計算，本益比只有8.5倍，仍低估。