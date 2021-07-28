聯發科、瑞昱領軍衝 哪些個股可望向上比價？

撰文/陳子榕

萬寶投顧陳子榕指出，台股持續震盪整理，電子股成交比重已經回到53％，相較集中市場，櫃買人氣很旺，櫃買指數再創14年來新高，7月以來三大法人買超OTC共146.14億元，尤其投信從5/21以來，積極買超OTC已經累計282.97億元，中小型、落後補漲股相對持續看好。

台積電(2330-TW)股東會雖然沒有提振股價，但台積電的基本面沒有改變，今年全年營收成長預估20％以上，毛利率朝50％以上邁進，只要578元沒破，一旦籌碼湧入，將推升台積電和大盤表現。

台積電的大客戶蘋果即將推出新機iPhone 13，台積電負責的A15處理器8月開始陸續出貨，預估出貨量達1億顆，比市場原先預期的多，也較去年iPhone 12增加25％，整體預估在明年農曆年前出貨完畢，相關供應鏈包括鴻海(2317-TW)、和碩(4938-TW)、全新(2455-TW)、玉晶光(3406-TW)、晶技(3042-TW)、欣興(3037-TW)、景碩(3189-TW)、華通(2313-TW)、華邦電(2344-TW)、GIS-KY(6456-TW)都開始進入拉貨潮。

市場同時傳出明年還會有4款支援5G的6吋iPhone發表，頂規將採台積電4奈米A16處理器、鈦合金邊框、1T大容量記憶體、4,800萬畫素及ToF四鏡頭高規格升級鏡頭。鈦合金金屬部分由鴻海拿下獨家供應商，其他包括玉晶光、台郡(6269-TW)都將直接受惠。

本週開始美國科技股超級財報輪番上陣，包括蘋果、AMD、特斯拉、臉書，關係緊扣的台灣半導體大廠聯發科(2454-TW)、聯電(2303-TW)、瑞昱(2379-TW)、日月光投控(3711-TW)、智原(3035-TW)、穩懋(3105-TW)本週也舉辦法說，眾星拱月，相關利多將有助台股續衝量能。

近期MCU市況熱絡，報價不斷上漲，指標股新唐(4919-TW)資金持續追捧，7/8推薦後股價就從91.8元漲到歷史新高162元，漲幅76％。5/20所推薦的瑞昱(2379-TW)由當下450元漲至歷史新高621元，漲幅高達37％，法人加持個股，操作上很安心；再來，7/23上周五剛剛才推薦的觸控IC廠禾瑞亞(3556-TW)週一(7/26)開盤沒多久就強攻漲停板鎖至終場，週二再創高；7/13開始推薦的LED廠億光(2393-TW)，股價漲幅也近2成，這些都是我為大家透過金流追蹤，精挑細選潛力股，甚至更早一步領先法人佈局所結的好果子。請參考7/23 <歐盟推邊境碳關稅 受益股可望逆風高飛？(https://news.cnyes.com/news/id/4686302) >。

萬寶投顧陳子榕指出，台股整理過程中，操作難度大幅增加，但基本面仍具信心，台灣今年GDP可望有6.6％成長水準，企業獲利估年增35％，只要大家跟著我的腳步，逢低佈局潛力股，最終都能嘗到豐厚投資成果。

敦泰(3545-TW)與三星面板合作緊密，在OLED機種的滲透率逐步提升之下，帶動敦泰OLED觸控IC的出貨表現，敦泰在三星銷售中國大陸市場的機種當中，供貨比重也從去年15％增至今年50％以上，預期今年出貨量也將突破1億顆。敦泰第二季營收年增翻倍，創下歷史新高表現，估毛利率將有50％以上水準，全年EPS可望挑戰25元，本益比有拉高的空間。

順德(2351-TW)為功率導線架龍頭，受惠國際IDM客戶對車用及工控產品需求持續增強，帶動上半年合併營收52.07億元、年增30.55％，近期除了漲價10％～15％，訂單能見度也已經至2022年。今年車用產品營收估年成長3成，營收占比將突破4成，明年持續向上。受惠車市新品陸續推出，第三季營收將比第二季成長。

宏齊(6168-TW)為LED封裝廠，紅外線產品應用於穿戴、安控、智慧音箱等，今年受惠紅外線、可見光、光耦產品需求增溫，第二季營收8.38億元、季增23％、年增58％；上半年營收年增31.88％，預估上半年EPS可達1元，將超越去年全年EPS 0.7元。另外，電競的Mini LED背光及顯示屏、大型看版 Mini LED封裝產品都已量產交貨，利潤較佳產品今年佔營收比挑戰25％，有助獲利大幅攀升。

當然，還有一些好股在指數高檔震盪下，極短線籌碼仍具優勢的好股，包含電動自駕車、AI 、5G等相關個股，但在篇幅有限之下，請直接進入粉絲團看看了，希望對讀者大眾，有其幫助。

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投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險