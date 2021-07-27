蔡明彰觀點：跌深半年報意外黑馬 面板、板卡

撰文/蔡明彰

萬寶投顧蔡明彰強調，本週最影響台股兩件事，為聯準會FOMC會議及企業法說財報。

Delta病毒對全球股市有正反面效應，台股自萬八跌到17,352點，跌近700點或跌幅3.8％，先反映Delta病毒衝擊經濟復甦的利空。不過，上週五美股道瓊、那斯達克、標普都改寫歷史新高，開始反映本週FOMC會議將會考量Delta病毒而延遲收縮QE，下次FOMC舉行時間是一個半月後的9月下旬，表示這段時間又有資金行情，美股領先全球股市，再創天價。既然美股可以創歷史新高，台股也有跟進的機會，但必須通過本週重量級企業法說、財報的考驗。

由於這次台股跌在半年報公告之前，因此8月15日截止公佈的半年報，對個股走勢影響極大，凡是股價修正過，籌碼換手，但半年報優於預期就會大漲，反之股價漲幅大，即便半年報不錯，恐怕也會利多出盡而下跌，更不用說財報數字不好，但估值太高，就容易戳破泡沫。

萬寶投顧蔡明彰強調，遙望天邊彩虹、忽視腳邊玫瑰是錯誤的市場心理，外資今年來賣超台股4,800億元。其中，賣超張數最多是聯電(2303-TW)、友達(2409-TW)，外資今年來賣超聯電82萬張，本週三法說聚焦第二季毛利率是否由第一季的26.5％提高到三成，如果第二季毛利率站上三成，對比台積電(2330-TW)第二季毛利率50％及第三季財測仍是50％，聯電財報勝過台積電。

外資針對面板雙虎4月高點以來大舉賣超，友達高點35.55元以來，狂賣逾70萬張，群創(3481-TW)32.55元高點來賣超25萬張，使面板雙虎一度今年來股價大漲130％～150％，縮水至目前的上漲40％～50％，友達、群創自高點來，股價近乎腰斬，同時也曾跌破淨值，顯然外資賣過頭，毫不珍惜面板低估值的腳邊玫瑰。

友達、群創第一季EPS分別1.23元及1.13元，第二季營收分別季增15.3％及11.2％，考慮新台幣升值的匯損，估面板雙虎第二季EPS 1.3元、上半年2.5元，全年保守估4.5元，友達、群創的本益比不到5倍，本益比低於5倍，股價近來跌破淨值，是很不合理的現象。 面板雙虎上半年各賺200億元以上，即每天賺1億元，怎可能淪落到跌破淨值。

市場最大擔憂是已連漲一年的面板報價是否下半年反轉大跌。7月下旬大尺寸面板32及43吋率先下跌，但報價僅小跌1美元，以87及137美元價格計算，跌幅1％而已，友達週四法說會是否釋出第三季營運可望優於預期，大尺寸面板價格有撐，毛利率仍看升的意外利多。意外利多就會形成外資賣過頭的回補潮，這種股票將跌破眼鏡，成為8月的黑馬，面板雙虎都不太需要再大舉增加資本支出，若今年達成EPS 4.5元，明年配息少說2元，以目前20元價位計算，殖利率高達10％，是12年銀行定存的總和，將在低檔吸引保守型資金進入。

此外，第三代半導體材料雖是明日之星，但佔個股的營收比重很小，若將整個公司的獲利過度放大，就會股價估值太高，恐經不起半年報的檢驗，漢磊(3707-TW)第一季EPS虧損0.06元，5～6月賺0.19元，估半年報只小賺數千萬元，股價漲到百元。嘉晶(3016-TW)第一季EPS 0.16元，上半年估0.3元，全年估0.5元～0.6元，同樣股價漲到百元，這種天邊彩虹的題材稍縱即逝。

傳亞馬遜年底允許用比特幣支付，比特幣大漲至3.8萬美元，今年從高點6.5萬美元跌到3萬元以下，腰斬有餘，比特幣概念股也跟著大跌，但相關板卡6月營收才下滑，包括麗臺(2465-TW)、撼訊(6150-TW)、技嘉(2376-TW)、華擎(3515-TW)第二季營收將較第一季呈現季增，第二季EPS仍會成長，整體半年報數字優於預期，當然要注意比特幣的走勢，不可過度押寶比特幣概念股，但週一不少相關個股攻上漲停，有可能因為股價大跌過，成半年報意外黑馬。

萬寶投顧蔡明彰強調，車用MCU微控制器缺貨漲價題材，相關IC設計漲翻天，但沒人講清楚個股到底車用MCU的實際貢獻有多少，以5月中旬以來，股價漲升近一倍的盛群(6202-TW)為例，MCU佔營收78％，但應用於車用僅9％，最大應用是家電29％，最有成長的車用MCU，這部分可以樂觀些，但不代表應用在其他方面的MCU也會供不應求。全球MCU龍頭的德州儀器，上週發佈的第三季預期，低於預期，給予台廠MCU適當踩煞車。

目前貨櫃輪運價仍不斷上漲，而長榮(2603-TW)的貨櫃輪佔營收93％，陽明(2609-TW)佔90％，運價上漲，獲利跟著成長，貨櫃三雄上半年EPS估16元，電子股聯詠(3034-TW)相同半年報數字，但股價500元。

貨櫃三雄估值與電子股天差地別，因為市場不相信貨櫃輪明年營運還會維持高檔水準，根據長榮股東會資料，預估2022年全年貨櫃運能增加4.2％、貨量增5.8％，貨櫃輪仍是供不應求，貨櫃三雄2022年EPS應不會較今年大幅衰退，本波貨櫃三雄股價修正幅度高達4成，為何用如此慘烈方式籌碼換手？

因為上半年漲幅太驚人，貨櫃三雄已讓市場又愛又恨，沒有這波的大跌，相信很少人敢再進場買貨櫃三雄，研判8月公告半年報倒數計時，投資人完整看清楚上市櫃公司獲利數字，比較之下，會認同航運股的估值合理，買盤將歸隊。

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無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利

投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險