LED後的新藍海-MINI LED

撰文/楊惠宇

指數今年屢創新高，盤面上也熱鬧滾滾，從一開始的晶圓代工台積電(2330-TW)、聯電(2303-TW)，到面板友達(2409-TW)、群創(3481-TW)、彩晶(6116-TW)，乃至航運三雄萬海(2615-TW)、長榮(2603-TW)、陽明(2609-TW)，鋼鐵人中鴻(2014-TW)、燁輝(2023-TW)後，資金開始轉向電子，電動車的相關概念股朋程(8255-TW)、富鼎(8261-TW)、界霖(5285-TW)也紛紛創高，那麼接下來還有什麼產業是可以聚焦?

萬寶投顧楊惠宇指出今年面板和電動車都有表現，但兩者上漲內涵卻不盡相同，面板起因於國際大廠紛紛減產退出、供給減少，加上疫情推升遠端需求，使得NB、平板大好，這是舊產業因供需失衡造成，而電動車是卻不是如此，去年全球汽車總銷量7,797萬台，年減了13%，但電動車卻是大幅成長48%，這是傳統產業的升級，差別就在【創新】，那麼我們可以來思考一下，如果是紅海產業遇到了【新藍海】，會碰出什麼火花？

MINI LED是蘋果用來抗橫三星的武器，在OLED幾乎被三星攏斷下，讓蘋果對議價失去優勢，這對一向站在供應鏈上方的蘋果極度感到壓力，於是透過扶植LG、京東方等面板廠試圖突圍，不過技術及供貨上，還是存在難度，當然蘋果也不是省油的燈，不會只考慮一種方案，於是多年前就往Mini LED及Micro LED發展，經過多年努力下，今年iPad Pro己率先導入Mini LED，傳出接下來的Mac Pro也將導入，蘋果的推動下，Mini LED正式起跑。

萬寶投顧楊惠宇強調，在製程上Mini LED和Micro LED大不相同，Mini LED因保持藍寶石基板，所以可以沿用過去的設備及機台，不用再重新更換產線，故進入門檻及生產成本較低，也可快速商品化，而Micro LED是微小化後將藍寶石基板移除，再進行巨量移轉，技術門檻高，台廠舉凡上游晶片、中游磊晶及檢測、到下游封裝及模組，都有完整供應鏈，對切入Mini LED上具有優勢。

Mini LED代表為富采投控(3714-TW)，晶電及隆達兩者因業務有重疊，透過結合可降低重覆投資，將資源有效整合，以達到快速提升市占目的，蘋果訂單加持下，營運開始上升，股價整理完後拉出一根長紅K，也帶動旗下鼎元(2426-TW)走勢，如果要光從獲利角度著手，則很難賺到其商機，畢竟眾多廠商苦了很久，才剛開始要起步，此時操作上需要多點想像力。

萬寶投顧楊惠宇分析，若真要講求數字，則要從中、下游著手，由於Mini LED使用之晶片數量大幅增加，若稍有幾粒損毀，則整片產品將報銷，故檢測與分選成了良率關鍵，其中以惠特(6706-TW)及久元(6261-TW)為主，至於旺矽(6223-TW)主要產能在半導體占60%，LED部份只占20%。

惠特符合【戲棚下站久了就是你的】精神，在LED進入紅海後，廠商不賺錢，自然也不會進行資本支出，導致一堆設備廠紛紛退出，惠特反向操作，在六年前和梭特進行結盟，梭特在分選設備生產上經驗豐富，聯手後至今己成為全球Mini LED晶粒點測分選設備龍頭，陸廠一半以上LED廠採用其設備，成功在紅海中殺出一條生路，營收己連4月站上4億，近年獲利落在5元左右，從連兩季單季EPS2元以上來看，今年獲利將大幅躍進。至於久元今年獲利也將大幅成長，股價沿月線上升，本益比目前13倍並未超漲。

萬寶投顧楊惠宇認為鼎元、泰谷(3339-TW)一個獲利持平、一個由虧小賺，但股價也都開始有所表現，主要因【富爸爸光環】，分別有富采投控及億光入股加持，另一個也具富爸爸光環的為鴻海集團(2317-TW)旗下的榮創(3437-TW)及光鋐(4956-TW)，榮創為下游封測廠，在三年前從可成(2474-TW)手上買下LED磊晶廠光鋐，成為其最大法人股東，主要就在補強其前段製程之技術及產能，今年己陸續供貨Mini LED相關產品，盈運拚轉盈。

萬寶投顧楊惠宇更指出另一檔光鋐主要業務為生產LED磊晶片及晶粒，晶粒占產品比重80%、去年己由前年負1.26轉盈為0.16元，今年第一季EPS 0.38元己賺贏去年整年，光鋐投入Micro LED及Mini LED己有近4年時間，鴻海集團旗下之面板廠群創(3481-TW)己陸續發展出多項Mini LED技術新品，如Mini LED COB公眾顯示器、及可捲曲55吋AM mini LED顯示器等，集團由面板夏普、群創，晶粒光鋐`、到榮創封測完整佈局，而未來產品出貨量產，也能夠直接由集團內部的面板及品牌廠承接，為鴻海衝刺新世代面板技術主要受惠者。

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