從車用電子到IC設計 法人下一個瞄準哪裡？

撰文/王榮旭

萬寶投顧王榮旭表示，7月26日大盤大跌168點，電子指數沒有跌，主要跌在金融及傳產，中國傳出擴大產業監管及嚴格打房，陸港股大跌，這可能加速資金從上半年大漲的傳產原物料股流出，反觀美股強勢創高，與美股連動性高的電子，上週五拉回一天，26日在大盤大跌之下，反而相對抗跌，櫃買指數還逆勢上漲，創下波段新高，與上週五航運、鋼鐵反彈一天又大跌，一強一弱剛好相反，未來電子成交比重會逐漸提升，下半年電子接棒，趨勢越來越確立。

航運成交佔比從5成逐漸降到26日跌破3成，代表航運資金正在退潮，6月底、7月初傳產成交量佔比升到7～8成，光航運就佔上市成交量的5成。

當時我在專欄中公開提醒讀者，成交佔比傳產大增不是常態，6月底貨櫃三雄爆量大漲，代表船上人擠人再追高，風險將大於利潤，後來貨櫃三雄果真反轉向下，短短不到一個月，長榮(2603-TW)、陽明(2609-TW)以及萬海(2615-TW)，高點下來幾乎已經跌掉接近4成。

萬寶投顧王榮旭表示，基本面利多再好也無濟於事，因為航運敗在籌碼，而電子籌碼沈澱大半年，就算市場不滿意台積電(2330-TW)法說內容，但股價拉回也已經有限，中小電子不等大型電子已經領先大盤。

6月之後，專欄分析看好車用電子及IC設計，進入7月，行情還欲罷不能，6月上旬我推薦車用矽晶圓合晶(6182-TW)大漲接近4成，如今股價表現依舊強勢，6月中下旬看好車電股台半(5425-TW)，後來股價也大漲5成，到100多元才拉回。

7月初分析看好IC設計晶相光(3530-TW)，波段也大漲了3成多，接近4成。上週專欄看好IC設計晶豪科(3006-TW)及功率半導體封測大廠捷敏-KY(6525-TW)股價也大漲起來，晶豪科上半年EPS挑戰6～7元，7月營收拚歷史新高，下半年獲利可望更上一層樓，受惠利基型DRAM漲價，全年EPS將有令人驚艷的表現。

功率半導體封測大廠捷敏-KY受惠MOSFET、IGBT及二極體訂單強勁，營收已經連續4個月創下歷史新高，而MOSFET IC設計大廠杰力(5299-TW)、富鼎(8261-TW)股價大漲，捷敏-KY身價也跟著水漲船高。

另外，捷敏-KY已開發第三代半導體封測技術，搭上中國最新扶植政策的方向，今年第一季還虧損的漢磊(3707-TW)因為跨入第三代半導體代工，股價漲到120元附近，而第一季EPS達到1.53元，全年EPS上看7元的捷敏-KY才剛剛從百元上來，難怪馬上就吸引法人認養，而法人持續將傳產獲利落袋，資金流入電子，瞄準方向還是在車用半導體。

例如凡甲(3526-TW)佈局新能源車電池管理系統模組的連接器，比亞迪以及寧德時代都是它的大客戶，未來可能供應中國以外的市場，估計全年EPS約10元，股價漲到200元。

另外，旺矽(6223-TW)受惠車輛及5G推升測試介面，需求強勁，新產品MEMS探針卡已經送樣到台系手機IC設計大廠，估計可望打入新款5G手機AP探針市場，若順利獲得認證，明年業績可望大放異彩。還有更多的潛力股分析，我會在我的Line粉絲團，再跟讀者分享，歡迎加入。

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