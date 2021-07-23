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熱帶低壓形成將撲日 氣象局：這兩天有機會成颱恐影響東奧

東元父子相爭父保住經營權！拿下絕對多數關鍵8席

從產業獲利尋找潛力股

聯合新聞網 / 萬寶週刊

【撰文／楊惠宇】

台股屢攻萬八不過，讓市場對後勢開始質疑，確實光看指數己創歷史新高，感覺高處不勝寒，但若仔細內容，過往十年台股PB(股價淨值比)為1.55、目前1.66，雖然高於平均水平，但和2008年金融海嘯2.22相比，顯然仍有一大段差距，再看大家最熟悉的PE(本益比)，目前台股本益比只有18倍、而30年前的12682當時本益比高達77倍，代表當今的台股有實質獲利支撐，順勢操作是投資鐵則，只要趨勢仍在就是尋找機會。

目前盤面籌碼由航海王、鋼鐵人、電子俠三方鼎立流輪交替，究竟要選哪一個？若從結構來看：航運今年漲240%、鋼鐵漲70%、電子漲不到20%，若以基期為考量，答案己呼之欲出！

股王矽力宣示新一代主流

要觀察一個產業能否成功竄出，就是先看指標股，矽力-KY(6415)成功擠下昔日股王大立光(3008)成為新一代武林盟主，股價價差己高達千元，在終端產品具備更多功能下，輕薄化為趨勢，而電源供應器也要往此方向走，至於要如何到高效能、高穩壓及低雜訊干擾的功能，則有賴於電源管理IC。

矽力-KY的掘起，去美化當歸最大功臣！中國今年大增60萬座基地台，矽力為純正紅色供應鏈，老板為中國海歸派精英，在中國將類比ＩＣ列為半導體在地化重要項目下，矽力首當受惠。

【本文未完，全文詳情及圖表 請見完整內容《萬寶週刊》【1447期】

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