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熱帶低壓形成將撲日 氣象局：這兩天有機會成颱恐影響東奧

東元父子相爭父保住經營權！拿下絕對多數關鍵8席

內資大團結 哪類股受資金青睞？

聯合新聞網 / 萬寶週刊

【撰文／陳子榕】

美國財報季上週由金融股打頭陣，包括美國銀行、摩根大通、高盛等財報都優於市場預期，市場預估標普500成分股第二季整體平均獲利將成長65%，接下來7月底前微軟、英特爾、蘋果、特斯拉等科技股季報輪番登場，對電子族群股價將起帶動效應。

鴻海最近傳出不少好消息，除了採購疫苗持續進行，最新出爐2020中國外貿出口百強名單，鴻海旗子下子公司就囊括了9席，其中3家子公司還進入前五大，合計9家子公司出口額達827.2億美元，佔百大企業總出口額17.98%，實力堅強。

且鴻海近日插旗電動車市場的腳步也越來越快，繼MIH之後，再攜手中信金成立規模50~100億元的新能源車產業基金，並參與SES(SolidEnergySystems)鋰金屬高能量密度電池私募，搶攻長里程次世代電池，同時也計畫和電動車廠Fisker合作，加上國瀚半導體、注資碩和，繼續往MCU、SoC邁進，鴻海幾乎是從上到下、由內而外一氣呵成打造電動車完整供應鏈。

電動車發展趨勢鮮明，相關族群近期股價表現強勢，像是IC廠瑞昱(2379)、茂達(6138)、電源管理台達電(2308)、導線架界霖(5285)、順德(2351)、電池廠康普(4739)、LED廠億光(2393)、銅箔廠金居(8358)、複合材料明安(8938)，不少股價都創新高，這些也都是我從5、6月以來持續介紹給大家的好股票。

【本文未完，全文詳情及圖表 請見完整內容《萬寶週刊》【1447期】

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