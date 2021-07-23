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熱帶低壓形成將撲日 氣象局：這兩天有機會成颱恐影響東奧

東元父子相爭父保住經營權！拿下絕對多數關鍵8席

法人吃蘋果 華通營運可望大彈升

聯合新聞網 / 萬寶週刊

【撰文／王榮旭】

自六月下旬起，選股風向球已開始轉向，留意投信布局方向，投信自7月起連賣航運股三雄，6月反手加碼櫃買中小型股，光是6月單月份就大買143.38億創下2007年8月以來的最高買超紀錄，僅次於2007年7月173.89億，然而7月仍持續買超。OTC指數持續創高來到222.79點，將有機會挑戰2007年238.35點，加權指數7月創高來到18034點，但因Delta病毒國際市場擔憂疫情重燃，美國道瓊指數單日大跌2.4%跌破季線，那斯達克、S&P500也受影響回測季線。但我認為疫情利空影響相對有限，此次Delta病毒反而將會加速施打疫苗的速度，觀望疫苗的民眾轉為願意施打，從過去經驗，2020年3月及今年5月疫情爆發所帶動的恐慌急跌，等非理性的賣壓宣洩後，指數隨即再創新高，個股轉往低本益比且具業績成長的個股布局。

投信大賣傳產，轉攻中小型電子

雖然參考投信操作不一定是穩賺不賠，但是至少能有連續性，操作具有族群性，自6月起投信積極買超蘋概股台光電、晶技、台郡、宏捷科、欣興，先前推介的宏捷科，當初看好大客戶Skyworks全力支援蘋果新機PA，6月營收3.96億創歷史新高，下半年產能逐漸開出，股價從140元漲到196.5元再創歷史新高，6月投信小買2893張，7月更大買7738張。同樣看好的欣興取得蘋果毫米波天線的訂單，股價也從推介的百元價位漲到149.5元再創新高，投信5～7月連續買超，股價位居ABF三雄最低，未來比價空間大。上期推介的石英元件股晶技，投信近期買回，本益比仍偏低，股價創高144.5元後回測月線，長線持續看好。

【本文未完，全文詳情及圖表 請見完整內容《萬寶週刊》【1447期】

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