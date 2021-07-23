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熱帶低壓形成將撲日 氣象局：這兩天有機會成颱恐影響東奧

東元父子相爭父保住經營權！拿下絕對多數關鍵8席

被動元件二哥換人當：興勤

聯合新聞網 / 萬寶週刊

【撰文／黃清照】

航海王船難，資金開始回流電子股，早在幾周前我就提醒投資朋友了，現在航運股開始做頭，貨櫃三雄連續兩根長黑殺到前低，台股走勢跟不上國際股市，全球獨弱，但常言道：指數放兩邊，選股放中間，類股族群有漲有跌，航運弱電子股才有機會強，最近MCU漲翻天，過去我推薦的MOSFET表現也很強，7/21富鼎漲停板、尼克森漲停板、杰力登250元新高、大中挑戰前高，封測的捷敏-KY也接近漲停板，收97.5也刷新高，表現都相當強勁；石英元件的希華、晶技股價雖然沒大漲，但也是緩步墊高，矽晶圓環球晶走勢震盪，母公司中美晶表現反而強，二線的漢磊、嘉晶反而強勢持續創高雙雙漲停板。我認為電子股中最低估的是被動元件，上次我推薦立敦、立隆電，我看好鋁箔供應吃緊，鋁電廠受惠，國巨旗下的凱美是台灣最大鋁電廠，但我更看好立隆電，因為他擁有自己的鋁箔廠立敦，立敦股價表現更強，7/21股價同樣漲停板，即將刷新高。

保護元件三大廠獲利亮

被動元件近年來風水輪流轉，老大依然是國巨，不過老二卻換人當了，保護元件廠興勤(2428)股價超越華新科、禾伸堂，股價站穩200元之上，與華新科200元防線大相逕庭。保護元件廠興勤、聚鼎、富致6月營收都亮眼，興勤、富致三大廠第二季營收突破單季歷史新高，上半年也同樣創下新高，表現比被動元件、MLCC更佳，熟悉我的朋友都知道，興勤我70元就看好了，當時這是一檔超低估的股票，放到現在我認為他也還未退流行。

【本文未完，全文詳情及圖表 請見完整內容《萬寶週刊》【1447期】

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