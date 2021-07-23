【撰文／莊正賢】

今年台灣本土業內主力今年特別熱愛傳產股，尤其低本益比的航運以及鋼鐵股，這些「隔日沖」的券商如「凱基台北、元大土城永寧、富邦建國、虎尾幫」等，大多屬於今天鎖漲停，隔天就通通倒貨的手法，必較沒有波段持有的概念，反觀投信的操作大多屬於連續買超，通常持有都超過一個月甚至一季以上，這波台股的轉類點就在台積電法說會，因為Q2毛利率創下5季新低，只有50%，遭到外資大賣，但台積電落難，似乎造就了中小型電子股的機會，尤其投信這波大量布局IC設計，進入新一波的比價行情。

500元以上布局祥碩、譜瑞-KY、瑞昱

一個類股有沒有大行情，高價股非常重要，雖然龍頭聯發科(2454)因為權值過重，隨著大盤下跌，不過還好股王矽力-KY(6415)站穩4000元大關，今年預估賺55～60元，本益比超過65倍，就有很大的比價空間，高價股投信則重兵佈署祥碩(5269)、譜瑞-KY(4966)、瑞昱(2379)。

祥碩Q1 EPS 10.32元跟矽力-KY的10.69元相差不多，但其中4元是來自業外認列文曄轉投資利益，本業只有6元左右，上半年都受到AMD DT CPU substrate 缺貨連帶影響，導致本業獲利不如預期，不過下半年區substrate取得將逐漸增加，缺貨的狀況將解決，加上傳統需求旺季，預估2021年祥碩AMD晶片組出貨量為2200萬顆，佔營收比重為65%，名年祥碩將推出新款600系列晶片組，視為下一波升級循環，將帶動祥碩出貨量及產品售價提升，明年營運將進入爆發期，投信7/13～7/19大買超過千張，股價將挑戰歷史高點2140元。