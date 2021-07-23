Delta病毒蔓延 穿戴醫療監測裝置拚節能?

撰文/陳子榕

萬寶投顧陳子榕指出，台股攻上18,034點新高之後，三大法人逢高調節，加上美股震盪、美元指數衝高，使得外資近日大賣台股上千億元，新台幣也連帶走貶，尤其之前人氣匯聚的航運、鋼鐵最近摔得鼻青臉腫，股價波幅大，讓許多投資人嚇得驚惶失措，但台積電(2330-TW)反而在這一波拉回中表現堅挺，讓台股弱中透強。

台積電法說之後，股價重挫近6％，法人對台積電過高的期望顯然需要重新調整，但台積電也肯定晶圓代工年底前都是供需吃緊，加上英特爾併購格芯(GlobalFoundries，GF)確定是謠言，台積電的陰霾正逐漸淡去，八大官股已經開始逢低佈局，連續四個交易日買超台積電10,374張，台積電股價近日趨堅，短線築底意味濃厚。

此外，台股基本面也仍舊強勢，台灣6月外銷訂單537.3億美元，再創歷年同月新高，年增31％，連續16個月正成長，預估7月會再成長15％～18％。當中，以電子產品外銷訂單成長最大，不論在美國、中國大陸都有約37％的成長幅度；正因為全世界科技需求龐大，包含半導體、電子零組件在內的台灣電子業上半年公開募資了近1,500億元投入擴建廠房設備，接下來第三季科技新品、電商節慶、聖誕節等一連串重磅活動，電子族群下半年相當熱絡。

尤其新冠病毒不斷突變，醫療科技需求也跟著湧上檯面，能隨時偵測健康的醫療穿戴大受歡迎，市場傳出Apple Watch將增加測血糖功能，讓很多人相當興奮期待，尤其糖尿病患者再也不用每天扎針測血糖，多麼美好；亞馬遜則將針對兒童推出一款結合語音助理的穿戴裝置「Seeker」；高通今年秋天也會舉辦第一屆「穿戴裝置生態系統高峰會」，明年推出Snapdragon Wear新晶片，就是要專攻穿戴裝置。

相關族群有IC廠聯發科(2454-TW)、凌陽(2401-TW)、瑞昱(2379-TW)、驅動IC矽創(8016-TW)、晶宏(3141-TW)、MCU廠新唐(4919-TW)、盛群(6202-TW)、封測南茂(8150-TW)等等。

目前穿戴裝置主晶片依照功能設計分成CPU及MCU(微控制器)兩大系統，但醫療穿戴裝置特別講求小體積、低功耗，MCU因此成為許多穿戴產品的首選，因為需求暴增，MCU成了當紅炸子雞，不但價格節節走升，未來市場也會持續擴大，預估今年MCU市場至少會成長5％、2022年成長10％、2023年成長15％。

7/8才分享的新唐股價，從91.8元漲到歷史新高159.5元，大漲67.7元，漲幅73％；7/2推薦的瑞昱股價從489元漲到歷史新高586元，大漲97元，漲幅20％；7/13推薦的億光(2393-TW)股價創短高漲了10％；4/29介紹的凌陽(2401-TW)創高47.55元，有耐心的人現在已經收到40％的獲利紅包了。請參考7/8 < 蘋果股價創高 載板、PA、光電等相關股一路旺至年底？

萬寶投顧陳子榕指出，雖然台股現階段處於高檔震盪，只要選擇好股票，追蹤籌碼金流，逢高調節、逢低卡位，依然可以穩操勝券。

盛群(6202-TW)為反映晶圓代工成本，盛群4月份調漲全線產品15％，預估第二季獲利可望創新高、毛利率挑戰50％，由於MCU供貨持續吃緊，8月份部分產品將再調漲10％～15％，助攻第三季業績。盛群受惠疫情需求，健康量測類MCU銷量衝高，其他安防、直流無刷馬達BLDC、電腦週邊等產品則維持穩定成長，客戶為確保產能已預付3成訂金，交期時程至2022上半年，今年擬配息4.56元。

新唐(4919-TW)受惠中國大陸力拼MCU自製化，整體市場規模估達80億美元，將帶動大中華供應鏈，新唐業績向上；新唐MCU產品佔營收比約8成，因需求吃緊，第三季MCU報價可望續漲；新唐產品鎖定微控制應用，去年併購NTCJ後，一舉跨入影像感測領域，營運如虎添翼。上半年累計營收年增298.26％；預估2021～2023年營收複合成長達40％，今、明、後年EPS挑戰4.6元、7.2元、8.6元。

松翰(5471-TW)第一季多媒體晶片比重約50％、MCU佔41％，受惠筆電需求續旺，加上多媒體影音晶片目前仍屬市場短料方，客戶下訂積極。松翰第三季受惠產品報價上漲及產品組合優化，營收獲利可望再寫新高，整體供不應求將延續到第四季，全年EPS估達8～10元。目前本益比較同業低，可望有較大補漲空間。

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