被動元件中隱藏版的小巨人

撰文/楊惠宇

萬寶投顧楊惠宇表示，去年年底至今年第一季，全球籠罩在疫情下，大多廠商不敢下單，導致庫存降低，結果大家宅在家還是得工作，上學，於是NB、平板及視訊鏡頭等相關週邊大賣，加上川普制裁中芯，導致晶圓代工產能不足，於是帶動台積電(2330-TW)、聯電(2303-TW)、世界先進(5347-TW)等榮景，這些代工廠生意好，當然需要原料矽晶圓，環球晶(6488-TW)、中美晶(5483-TW)、台勝科(3532-TW)也紛紛創下新高。

上游供給吃緊，自然影響到下游包含封裝、IC設計、載板面板，被動元件及二極體等，廠商怕斷料影響出貨，不只瘋狂下訂，還「加倍奉還」，總之先搶先贏，於是有「得產能者得天下」說法，而確實鴻海集團(2317-TW)旗下的天鈺(4961-TW)、力積電(6770-TW)加持的晶豪科(3006-TW)、敦泰(3545-TW)董事長胡正大曾在台積電擔任技術發展副總，這些與晶圓廠有關的個股，在順利拿到產能後，獲利也繳出非常亮眼的成績。

這些相關缺貨而上漲的概念股，晶技(3042-TW)、南電(8046-TW)、新唐(4919-TW)都紛紛創高後，在指數一萬八千點的當下，不禁要令人思考，是否還有相同議題，但股價尚未完全發動的標的？

萬寶投顧楊惠宇認為，電子元件中分為被動元件及主動元件，被動元件主要功能為保主動元件，和主動元件需電源驅動不同，被動元件只需輸入訊號且不需消耗電能，而依功能不同，分為電阻、電感、電容，用來阻擋、穩定及存儲電流，而依據導電材質不同，又分為鋁、鉭及陶瓷電容，被動元件雖然價格不高，但為電子產品中不可或缺的重要元件。

被動元件在2018年因國際大廠產能轉至車電，造成中、低階產品短缺而紅極一時，風華過後一度沈寂，直到去年因居家商機，加上晶圓產能及貨櫃輪缺櫃下，使得整體產業又見起色。

今年在來不及供貨下，兩大龍頭廠村田及太陽誘電兩度延長交貨期，第三季雖然傳出5G發展不如預期及半導體庫存調整，使得報價持平，不過如今遇上馬來西亞封城，許多廠只留60%人力，讓供給再度吃緊。

萬寶投顧楊惠宇強調，要看產業的景氣，就看廠商的動作！不管是MLCC的國巨(2327-TW)、華新科(2492-TW)、禾伸堂(3026-TW)，或是保護元件的興勤(2428-TW)，乃至國際大廠村田、太陽誘電也都有增產計劃，顯見長期需求之存在。

所謂春江水暖鴨先知，下游旺盛自然會推升上游設備，於是上游提供漿料的勤凱(4760-TW)連續9個月營收寫下新高紀錄，去年獲利4.74元年成長3.6倍，今年第一季己經賺了1.69元，今年還會比去年好，但股價還未過今年高點、雷科(6207-TW)提供雷射修整設備，第二季營收創兩年半新高，新聞擺了個烏龍報導在手訂單創32年新高，讓公司跳出來澄清，股價一根漲停後上繼無力，以獲利成長性及前景來看，勤凱都略勝一籌。

萬寶投顧楊惠宇指出，無論是國巨或華新科，都透過不斷併購來壯大版圖，華新科旗下有信昌電(6173-TW)、佳邦(6284-TW)有子公司鈺邦(6449-TW)，國巨集團旗下凱美(2375-TW)與智寶合併後轉型控股公司，現在又持續增加金山電(8042-TW)的持股，奇力新(2456-TW)合併美磊(3068-TW)現在又要被併回，目標和鴻海(2317-TW)集團相同，就在於電動車！

在電源模組中功率電感負責電磁儲能轉換，電動車需要用到大量電能，將成為突破大電流瓶頸之關鍵技術，電感占奇力新營收50%，在國巨進攻電動車中具有戰略地位。

和奇力新一樣能提供全系列電感元件為臺慶科(3357-TW)，此兩者為電感具代表性個股，臺慶科因為走高頻、薄型化及耐大電流為主，所以毛利率33%比奇力新的28%高，產品除智慧型手機外，也用於胎壓偵測及網路變壓器等應用，第三季新產能開出下，預估可增加20%產量。

萬寶投顧楊惠宇表示，在奇力新被國巨併購後，電感重點將落於臺慶科，以營收角度來看：奇力新4月創高後，5、6月開始略降，反觀臺慶科則是連4月創新高，從獲利角度看：奇新力2018年雖受惠被動元件大缺EPS跳至11.54元，但後來則為4.7、5.9元，臺慶科則是由5.5、4.8、8.07穩步成長，在國巨因電動車而合併奇力新成為市場焦點下，臺慶科為隱藏版小巨人，值得留意！

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