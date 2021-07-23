IC設計+車用電子 還有漏網之魚？

撰文/王榮旭

萬寶投顧王榮旭指出，Delta病毒來勢洶洶，但疫情復燃會加速疫苗施打，對股市影響有限，台股暫時退回月線以下，主因是傳產股連續大跌，但中小電子走勢抗跌台積電也重新站回季線，財報利空鈍化。此外，電子成交占逐漸回升到4成多，估計資金將會持續回流電子，只要電子強大盤就不會弱，再攻萬八就不難。

這波大盤回測月線以下支撐，傳產是重災區，6月底7月初傳產成交占比動輒達7到8成，我多次在專欄中提出警訊，船上人擠人，此時絕對不是波段好買點，果真再漲沒多少轉反轉大跌。

從7月高點下來，長榮(2603-TW)、陽明(2609-TW)及萬海(2615-TW)分別大跌38%、40%及32%。短線跌深總會反彈，但搶短手腳要夠快，因為這波貨櫃大跌量能不縮反增，代表搶短籌碼非常多，如果反彈連5日線都站不穩，跌勢恐怕還沒有結束，波段操作者應該反彈減碼，等待落底訊號更加確定再進場。

萬寶投顧王榮旭強調，貨櫃敗在人擠人，電子籌碼沉澱則已大半年之久，即使只有3~4成的台股資金，就能夠讓電子活蹦亂跳。例如6月以來專欄推介的IC設計及車用電子，智原(3035-TW)從60幾元翻倍大漲到121元；盛群(6202-TW)從90幾元大漲6成到151.5元。

在整體IC設計持續創高後，法人選股轉向低本益比的IC設計，包括致新(8081-TW)、原相(3227-TW)、晶豪科(3006-TW)、松翰(5471-TW) 都可以留意。

其中，晶豪科前5個月EPS達到5元，已遠超過去年全年的3.85元，上半年EPS估計6.6~7元，根據美光7月的法說對記憶體景氣看好，供不應求到2022年。而晶豪科專攻的利基型DRAM今年漲勢最大，晶豪科全年EPS上看13元，比茂達(6138-TW)的10元賺得更多，兩者股價竟然差不多。

另外，松翰切入車用晶片打入歐美一線後裝市場，全年EPS估計8~10元，也是賺贏盛群及新唐(4919-TW)。這些MCU的同業，在MCU類股持續大漲創高之下，松翰低本益比的優勢將逐漸被市場發現。

萬寶投顧王榮旭表示，車用電子這波最強的莫過於MOSFET、IGBT及第三代半導體，這三大領域目前都傳出供應缺口擴大，6月以來IGBT朋程(8255-TW)、強茂(2481-TW)、台半(5425)都翻倍大漲。7月之後，MOSFET廠杰力(5299)與富鼎(8261)也上揚5成；而第三代半導體漢磊(3707-TW)則是走強5成5；嘉晶(3016-TW)上漲大漲4成，行情到現在還欲罷不能。

留意宏捷科(8086-TW)、合晶(6182-TW)及捷敏-KY(6525-TW)。中美晶(5483-TW)與宏捷科共同開發第三代半導體氮化鎵，由中美晶提供磊晶，宏捷科代工生產。

中美晶投資的朋程(8255-TW)已是車用二極體大廠，受惠車用市場復甦，股價大漲特漲，如今又與宏捷科強強聯手，未來潛力很大；合晶則是矽晶圓大廠，全球市占率高達4成，受惠車用半導體需求爆炸，是少數還低於100元以下的車用半導體股股。

功率半導體封測廠捷敏(6525-TW)更是集MOSFET、IGBT及第三代半導體三大利多於一身的股票，受惠功率元件封測訂單大增，營收已經連續4個月創下新高。目前封測產能吃緊，第3季營收估計再挑戰新高，後市看好。

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