蔡明彰觀點：Delta恐慌台股何時止跌？ 看美國10年期公債收益率

文 蔡明彰

萬寶投顧蔡明彰強調，Delta病毒來勢洶洶，現在歐美新增確診病例60％～70％都是Delta病毒，英國更達100％，因而市場擔心Delta病毒導致再度經濟封鎖，近日全球股市恐慌下挫。

台股攻上萬八，創歷史高點，但不敵Delta病毒，目前失守月線，不過比起其他主要國際股市普遍跌破季線，台股仍展現強勁的資金行情。一般認為Delta病毒雖會影響市場恐慌心理，但歐美現在紛紛從過去一年的疫情封鎖放鬆管制。英國近日全面解除封鎖，美國加州在6月重啓經濟，不太可能走回頭路再度封鎖。再者歐美已廣泛施打疫苗，Delta病毒對已接種疫苗的人不會造成嚴重的住院及死亡。

結論是Delta病毒不至於衝擊歐美的經濟復甦，往好的方面思考，Delta病毒反而使聯準會年底收縮QE的態度變得謹慎，原本市場預期7月底FOMC會議或8月下旬的全球央行會議，聯準會宣佈縮減QE的可能性反而降低，在這次Delta病毒恐慌心理結束後，資金行情仍會推動股市。

萬寶投顧蔡明彰強調，台股萬八不是最高點，台股今年來仍上漲18％，績效已超越俄羅斯，為全球股市第二，漲幅太大，位階太高，台股萬八前必須維持換手整理，估計低點落在月線與季線之間。

後續可觀察美國10年期公債收益率，這是反映Delta病毒對經濟及股市最敏感先行指標，6月下旬自1.5％下滑，7月初跌到1.25％，這段時間美國Delta病例急速增加，資金從股市轉入債市，但後來7月中旬反彈至1.4％，似乎危機解除。

美股及台股都在7月中旬創歷史新高，可是Delta病毒仍不斷擴大到全世界，此時10年期公債收益率一路大跌到最近低點1.17％，才引爆7月19日道瓊指數狂瀉700點股災，雖週二10年期公債收益率反彈至1.2％以上，造成美股反彈，但週三台股開高走低、激烈震盪，其他亞股的韓國、香港也漲不動，顯示不認為Delta病毒的威脅已結束。

10年期公債收益率的年線是1.18％，這個位置不可跌破，否則全球股市進一步重挫，投資人短期內務必做好資金控管，如果10年期公債收益率回升至1.25％，Delta病毒恐慌危機就解除，才可以增加持股部位。

萬寶投顧蔡明彰強調，好公司不敵Delta病毒，短期內營運受衝擊。預定9月蘋果員工回公司辦公，避免Delta病毒感染，現在延長一個月到10月，是否影響9月iPhone 13的發表及拉貨。此外，中國大陸鄭州暴雨是否影響富士康鄭州廠對外交通聯絡，鄭州廠是iPhone最重要的生產基地，這次Delta病例最嚴重是東南亞的越南、印尼、馬來西亞、泰國，越南是僅次於中國大陸的世界工廠，目前越南1/3地區實施封鎖，工廠停工數週，對亞洲國家的供應鏈有一定負面的影響。

這是週三有些亞股反彈無力的主因，東南亞是台商大本營，被迫停工將使第三季營收減少，短線股價恐下跌反映。包括成衣的儒鴻(1476-TW)、聚陽(1477-TW)，製鞋的豐泰(9910-TW)、百和(9938-TW)，網通的眾達-KY(4977-TW)，被動元件的華新科(2492-TW)等都是好公司，但近來股價呈現弱勢。不過Delta病毒沒有阻止部分中小型電子，股價持續飆升，車用電子相關的MCU微控制器、二極體、第三代半導體相關材料股價創新高。

萬寶投顧蔡明彰強調，漲多就是最大的利空，8月中旬前公告半年報，獲利數字與股價不相稱，必然是一波修正。人性使然，當恐慌心理發生，投資人會優先賣出手中漲最多、賺最多的股票，留下帳面賠錢、套牢的股票。

今年漲最多是航運股，本週貨櫃輪超級週釋出利多但落空，週三長榮(2603-TW)結束處置及股東會，盤中跌停，陽明(2609-TW)7月來融資大增逾3萬張，籌碼凌亂收跌停，期待越高也失望越大。

其實Delta病毒使貨櫃輪的缺船、缺櫃、缺工更加惡化，運價還會持續走高，但問題許多人手上抱一堆貨櫃三雄股票，利多不反映在股價上，卻在Delta病毒恐慌之中，爭先恐後出脫持股。

萬寶投顧蔡明彰強調，如同巴菲特名言，「別人恐懼我貪婪」，投資人先做好資金控管，手中有充足現金，其次利用恐慌心理與市場對作，最終必成贏家。

當8月中旬貨櫃三雄完整公告半年報，上半年EPS大賺16元，但股價比不上電子股水準，市場恍然大悟，真正的價值低估股在航運。

今年傳產成長性最強的是航運，其次是鋼鐵，但過去一個月鋼鐵漲11％，航運卻4％，再比較電子及金融近一個月分別上漲2％及7％，數字顯示以貨櫃三雄為首的航運股處於修正。其中，長榮遭處置帶來意外的收穫，7月來融資大減近10萬張，籌碼有效換手了。

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