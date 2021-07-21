Delta病毒肆虐 內資加持中小型股抗震？

撰文/陳子榕

萬寶投顧陳子榕指出，美國財報季上週由金融股打頭陣，包括美國銀行、摩根大通、高盛等財報都優於市場預期，市場預估標普500成分股第二季整體平均獲利將成長65％，接下來7月底前，微軟、英特爾、蘋果、特斯拉等科技股季報輪番登場，對電子族群股價將起帶動效應。

鴻海最近傳出不少好消息，除了採購疫苗持續進行，最新出爐2020中國外貿出口百強名單，鴻海旗子下子公司就囊括了9席，其中，3家子公司還進入前五大，合計9家子公司出口額達827.2億美元，佔百大企業總出口額17.98％，實力堅強。

且鴻海近日插旗電動車市場的腳步也越來越快，繼MIH之後，再攜手中信金(2891-TW)成立規模50～100億元的新能源車產業基金，並參與SES(Solid Energy Systems)鋰金屬高能量密度電池私募，搶攻長里程次世代電池，同時也計畫和電動車廠Fisker合作，加上國瀚半導體、注資碩和，繼續往MCU、SoC邁進，鴻海幾乎是從上到下、由內而外，一氣呵成打造電動車完整供應鏈。

電動車發展趨勢鮮明，相關族群近期股價表現強勢，像是IC廠瑞昱(2379-TW)、茂達(6138-TW)、電源管理台達電(2308-TW)、導線架界霖(5285-TW)、順德(2351-TW)、電池廠康普(4739-TW)、LED廠億光(2393-TW)、銅箔廠金居(8358-TW)、複合材料明安(8938-TW)，不少股價都創新高，這些也都是我從5、6月以來持續介紹給大家的好股票。

萬寶投顧陳子榕指出，掌握先機低點卡位，股價都會證明。6/24推薦的界霖(5285-TW)，股價從86.5元漲至138元，大漲51.5元，漲幅60％；多次推薦的茂達(6138-TW)，股價從121元漲到191.5元，大漲70.5元，漲幅約60％；7/6才推薦的康普(4739-TW)，股價也是漲了27元，漲幅25％。請參考7/6 < 極端氣候威脅環境 減碳產業鏈站在浪頭上？(https://news.cnyes.com/news/id/4671895)>。

除了電動車族群閃光，蘋果最新賣點也曝「光」，開始大玩光學，iPhone高階機種持續採用光達(LiDAR)，增添拍照效果及AR應用，接下來蘋果還將導入自家研發的潛望式鏡頭，讓光學變焦率大幅提升，果粉可以享受更強烈的拍照樂趣，而鏡頭供應商玉晶光(3406-TW)、大立光(3008-TW)地位的重要性不言可喻。

萬寶投顧陳子榕指出，台股衝18,000點之後，走法震盪，但拉回是健康的修正，整體多頭趨勢並沒有破壞，而且國內疫情逐漸平穩，7月又開始發放配息，去年上市櫃企業獲利2.48兆元，將配發1.54兆元的現金股息，雙雙創下新高紀錄，整體配息率突破6成，堪稱史上最強大的配息潮，今年第三季電子、傳產都有看頭，產業透明度高個股可望再衝一波。

鴻海(2317-TW)因蘋果iPhone新機啟動拉貨，鴻海大舉徵人，鴻海今年除了拿到iPhone新機組裝訂單，還進一步拿到低階iPhone後相機及前置Face ID訂單，將大舉挹注營收。鴻海積極佈局電動車市場，近日投資美國即將掛牌的新創企業SES，衝刺長里程數電池，將有能力與一線國際車廠競爭，並可望打進Apple Car供應鏈。

玉晶光(3406-TW)因iPhone新機提早拉貨並拉高備貨至9千萬支，激勵玉晶光6月營收重返10億元大關，月增50％，創同期新高，預估第三季在iPhone上升週期、主鏡頭及遠距訂單市占提升等利多因素下，營收可望季增108％，毛利率挑戰43％。此外，玉晶光後續有望再拿蘋果、Sony兩大客戶頭戴裝置訂單，明年AR/VR營收比大爆發，將由今年的1％大幅躍升至8％，預估玉晶光今、明年EPS為24.4元、38元。

台虹(8039-TW)為FCCL廠，擬配息2.5元，台虹受惠遠距商機及產品調漲，上半年營收45.7億元，年增24.7％。台虹積極跨入LCP(液晶高分子聚合物)佈局，去年開始並新增MPI天線材料供應，在非手機應用上效應逐漸顯現，明年將進一步切入手機應用。此外，台虹應用在5G手機的高頻純膠品質可與日本一線大廠競爭，產品組合轉佳讓今年營收獲利會有不錯成長。

當然，還有一些好股在指數高檔震盪下，極短線籌碼仍具優勢的好股，包含電動自駕車、AI 、5G等相關個股，但在篇幅有限之下，請直接進入粉絲團看看了，希望對讀者大眾，有其幫助。

本公司所推薦分析之個別有價證券

無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利

投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險