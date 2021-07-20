繼車電股大漲後 注意遭法人鎖碼的IC設計及蘋概

撰文/王榮旭

萬寶投顧王榮旭指出，台股上周突破萬八站上18034新高點之後拉回，估計是漲多後的回檔整理，因為通膨升溫並非新的利空，而Delta病毒引發的疫情復燃，依照過去經驗，疫情的利空衝擊股市大多屬於短線，後面也都會再漲起來，所以疫情的利空反而出現買點。

台股拉回除了受美股影響，主要還是在台積電法說會後跌回季線整理。台積電佔大盤權重接近3成，若能順利接棒，當然大盤要過萬八且加速上攻2萬點就不是難事；若接棒不順，也只是讓大盤漲數減緩，對下半年中小電子股的行情未必是壞事。

這幾天可以發現台積電雖然拉回，傳產、航運與鋼鐵即使吸金，也沒有再像6月時的的強漲，反倒是大盤拉回，櫃買指數逆勢創下12年來新高，代表賣壓主要集中在大型的權值股。

萬寶投顧王榮旭強調，中小電子股正在走自己的路。6月以來專欄中提醒法人選股風向球正在改變，尤其投信慢慢將上半年漲多的傳產在高檔獲利落袋，轉向中小電子股。根據統計，投信6月買超上櫃股票達143億元，創下14年以來單月最大買超規模，且7月持續買超。

6月專欄中推介的車用電子合晶(6182-TW)、康普(4739-TW)、台半(5425-TW)與晶相光(3530-TW)，這波漲幅少則3成多則5成，這些車用電子也都有見到投信的影子。

萬寶投顧王榮旭認為，電子沉澱大半年後籌碼乾淨，只要有法人點火，要漲就不難。7月後法人點火對象，從車用電子擴大到IC設計、蘋概股。台積電法說會強調，採取的是穩定價格，並全力支援車用MCU，有利IC設計業者。6月專欄推薦的智原(3035-TW)及盛群(6202-TW)最近股價大漲；新唐(4919-TW)、創惟(6104-TW)也跟著起來。

最新冒出頭還有松翰(5471-TW)，挾著低本益比優勢，今天(7/19)也拉出第一根轉強紅棒。松翰切入車用晶片打入歐美一線後裝市場，已開始出貨，今年EPS估計8~10元，獲利前景高於盛群及新唐，但股價相對偏低，在MCU類股一檔接一檔大漲創新高之後，松翰補漲空間大。

另外，晶豪科(3006-YW)受惠利基型DRAM合約價上半年大漲，前5個月EPS達到5.15元，依照每光7月初法說會估計記憶體吃緊狀況將延續到明年，下半年旺季效應可期。晶豪科的本益比優勢，也可望再度轉強。

萬寶投顧王榮旭表示，上週五(7/16)投信罕見大買鴻海(2317-TW)，似乎法人也認同新iPhone備貨調高2成的機會不小。6月以來專欄中推介的蘋概股欣興(3037-TW)與宏捷科(8086-TW)，這波也默默漲了3成，法人正擴大戰往台光電(2383-TW)、GIS-KY(6456-TW)及華通(2313-TW)布局。估計今年EPS分別為15~16元、11~12元、4~4.5元，本益比都只有10幾倍。時序正進入蘋果拉貨旺季，業績正要開始爆發，後勢看好。

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