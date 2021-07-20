蔡明彰觀點：鋼鐵利多三連發 第三季營運超預期

撰文/蔡明彰

萬寶投顧蔡明彰強調，美股現階段有兩大利空，Delta病毒致使美國新冠疫情捲土重來，6月23日新增確診1.1萬例、7月16日7.4萬例，上升5倍。再者美國通膨太高，民眾不敢消費，密西根大學消費者信心指數意外下滑，創5個月低點，於是上週美股終止連三紅，週線翻黑。

台股與美股連動最高是電子權值股，台積電(2330-TW)法說不如預期，旺季的第三季財測毛利率維持第二季的50％，到了第四季可能碰上聯準會縮減QE，台積電及ADR目前都失守季線，雖不至於再大跌，但整理時間再延長。

面對台股史上最強的資金行情，選股務必接地氣。第三季是電子的傳統旺季，但台積電法說失靈，新台幣強力升值的匯損黑天鵝，電子旺季的節奏被打亂，資金將轉進別的股票，尋求更好績效，不會死守電子股的四行倉庫。

週一台積電續弱，開始壓抑聯發科(2454-TW)、台達電(2308-TW)、鴻海(2317-TW)等其他電子權值股。

資金氾濫下，今年銀行、保險、證券熱絡，加上股票、債券的操作，金控雙雄國泰金(2882-TW)、富邦金(2881-TW)上半年財報獲利驚人，EPS分別突破6元及8元，國泰金上半年淨利逾900億元，電子股只有台積電超過這個賺錢能力，第三季仍有大筆股息入帳，金控雙雄7月下旬除息行情可以期待，市場估今年國泰金EPS 11元，富邦金14元，本益比5倍及6倍。

萬寶投顧蔡明彰強調，今年傳產兩大印鈔機是航運、鋼鐵，不少個股獲利刷新歷史紀錄，EPS成長性超越電子股，雖股價漲幅很大，但只要修正20％～30％，就立刻吸引買盤。

本週鋼鐵股利多三連發。大陸鋼鐵碳達峰實施方案將定案，由於鋼鐵佔大陸碳排放15％，為碳排放最大製造業，下半年減產，7月減至每天300萬噸以下，鋼企半年報20餘家盈餘翻倍，4家暴增10倍，其中八一鋼鐵今年來漲102％，重慶鋼鐵漲82％。

在6月淡季，中國鋼價已築底上漲，最具指標的螺紋鋼期貨在5月官方打壓黑色系下跌25％，但6月低點來反彈26％。

為何鋼廠盤價已不漲價，寶鋼7月及8月連續兩個月盤價持平，卻傳出鋼企第三季獲利進一步成長呢？

主因寶鋼雖盤價持平，配合官方政策，實際上取消每噸300元人民幣的優惠，限產在黨慶後塵埃落地，供給減少，但第三季旺季需求放大，基礎建設趕工，獲利自然成長，還有成本支撐的因素。

鐵礦石5月高點後跌27％，6月低點來反彈22％。高盛持續看好鐵礦石後市，強勁需求持續到2022年，比市場認為2021下半年就反轉下跌大不同，主因鋼鐵是全球綠色基礎建設的重要原料，鐵礦石高檔不退，將強力支撐鋼材價位。

原物料遇上黑天鵝漲勢一發不可收拾，今年3月下旬長賜輪在蘇伊士運河擱淺，致使全球貨櫃輪運價暴漲，貨櫃三雄股價漲不停，長榮(2603-TW)從40元飆至233元，狂漲近5倍。

大陸不鏽鋼產量佔全球6成，上週不鏽鋼期貨創每噸19,175元人民幣的歷史新高，不鏽鋼原料鎳價持續上漲，紅土鎳生產大國印尼禁止出口，後來雖放寬出口規則，但近來印尼新冠疫情惡化，每天新增確診及死亡人數雙雙破紀錄，鎳礦供給大受衝擊。

此外，南非前總統判刑入獄引發全國大暴動，南非最大港口德夲作業停擺，產量佔全球40％的鉻鐵無法出口。鉻鐵也是不鏽鋼關鍵生產原料，原料短缺的黑天鵝導致不鏽鋼廠第三季營運遠優於預期。

週一台股逆勢上漲最強族群正是不鏽鋼，最上游不鏽鋼廠唐榮(2035-TW)開盤立刻漲停，第一大及第二大不鏽鋼管製造商允強(2034-TW)、彰源(2030-TW)跟進漲停，允強8成營收來自歐美，彰源今年台灣及大陸需求旺，兩家公司今年EPS都有挑戰3元實力。

於是與不鏽鋼相關的小鋼炮集體漲停，包括新鋼(2032-TW)、運錩(2069-TW)、建錩(5014-TW)、燁興(2007-TW)等，燁興及新鋼股價領先創新高，台灣兩大不鏽鋼線材盤元廠是燁興及華新(1605-TW)。

燁興近10年幾乎年年虧損，但淨值仍有14元，第一季毛利率由負轉正7.8％，單季EPS由虧轉盈，上半年營收年增23％，第二季仍可獲利。燁興轉機最大受惠者燁輝(2023-TW)，因持股高達57％，週二將結束處置。

鋼鐵第三個利多是本週美國參眾兩院可能初步表決基礎建設法案，新增5,970億美元預算，直接拉動鋼鐵景氣。

美元下跌及美國基建，熱軋鋼捲一年前每噸500美元，漲至今年1,800美元，鋼鐵業利潤極佳，汽車製造商及再生能源開發商對鋼鐵需求強，鋼鐵這波週期可以持續好幾年，即便2022年熱軋鋼捲價格回跌到1,000美元，鋼鐵仍可獲利。

萬寶投顧蔡明彰強調，結論是鋼鐵股多頭週期延長，本益比必須上調。

鍍鋅烤漆鋼鐵燁輝(2023-TW)、盛餘(2029-TW)及美國最大不鏽鋼通路的大成鋼(2027-TW)、美國最大螺絲扣件通路商大國鋼(8415-TW)，不僅今年、2022年EPS將進一步成長，合理本益比要上修，目前估值遭低估。

燁輝今年EPS上修至2.5元，明年上看3元。盛餘今年估3.6元，明年4元以上。大成鋼是台灣最國際化的不鏽鋼廠，EPS最有爆發力，今年估4.2元，明年5元起跳。大國鋼今年估2.6元，明年3元以上。

這4檔以EPS計算本益比在14倍到15倍，但以明年持續成長的EPS計算，本益比降至12倍，明年本益比較今年下降，表示股價長線有上檔空間。

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