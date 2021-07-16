i13商機來了 相關個股先蹲後跳？

撰文/陳子榕

萬寶投顧陳子榕指出，台積電(2330-TW)法說再度上修今年對半導體景氣預測，半導體(不含記憶體)產業產值估成長17％、晶圓代工產值估成長20％，總裁魏哲家還預告今、明兩年產能都會非常吃緊，強烈支撐的動力主要來自5G、HPC需求。

後疫情時代凸顯了科技對現代人的重要性，也迫使所有產業積極轉型數位，半導體也就擔起領航角色，不論台積電、三星、IBM都卯足全力在製程上衝刺，英特爾也不甘寂寞跳下來，半導體競逐帶動前後段設備供應商跟著積極擴張，SEMI預估今年全球整體半導體製造設備銷售總額達952.9億美元，年成長34％，2022年將突破千億美元大關，預估達1,013.1億美元，相關供應鏈未來幾年都是訂單滿手。

其中，晶圓廠設備銷售額估817億美元，EUV光罩盒廠家登(3680-TW)、無塵室自動化設備廠漢唐(2404-TW)、前端製程設備組裝廠帆宣(6196-TW)、濕製程設備廠弘塑(3131-TW)、矽晶圓廠台勝科(3532-TW)、晶圓檢測廠閎康(3587-TW)、蝕刻及薄膜設備廠京鼎(3413-TW)等，營運將一路旺到明年。

iPhone 13今年備貨量預估至少9,000萬支，而iPhone 12則因為買氣持續爆棚，佔整體5G手機銷售比重53％，下半年出貨持續看增，預估iPhone手機全年總出貨量將提高至2.36億支。其中，鏡頭廠玉晶光(3406-TW)是iPhone 13初期高階鏡頭獨家供應商，在新iPhone廣角、超廣角、長焦鏡頭與ToF飛時測距鏡頭等市占分額全面成長；鴻海(2317-TW)除了組裝，還新增了低階iPhone的後相機及前置Face ID訂單。

其他包括鏡頭廠大立光(3008-TW)、被動元件台達電(2308-TW)、PA廠穩懋(3105-TW)、觸控模組GIS-KY(6456-TW)、機殼鴻準(2354-KY)下半年營運都能大進補。

萬寶投顧陳子榕指出，6/10為大家推薦玉晶光，股價已經從506元漲到629元，大漲123元，漲幅25％，玉晶光第三季營收估季增108％，毛利率挑戰43％；載板廠景碩(3189-TW)更是漲不停，我多次推薦，股價從95.5元一路噴發到199元，大漲103.5元，漲幅翻倍達110％。7/8才分享的新唐(4919-TW)股價則從91.8元噴漲到歷史新高142元，大漲50.2元，漲幅約54％。請參考6/25 <何必糾結傳產VS科技股 下半年鎖定「半年報佳」股？(https://news.cnyes.com/news/id/4665834) >。

萬寶投顧陳子榕指出，接下來仍有許多題材上路，包括中國大陸碳交易市場正式啟動，初期雖然以發電企業為主，但未來三年包括鋼鐵、石化、造紙、航空等都將納入，這一項新政策除了意味中國大陸綠色低碳跨大步，也將帶動全球在綠能發展上展開競逐。只要持續關注我的文章，就能幫助投資人更加掌握趨勢先機，並追隨籌碼金流逢低卡位，讓投資在高檔震盪中依然穩健豐厚。

穩懋(3105-TW)為全球砷化鎵代工廠龍頭，客戶涵蓋全球射頻元件設計廠，穩懋上半年營收121.43億元，年增0.6％。穩懋是蘋果iPhone 12 Pro LiDAR主要供應商，下半年蘋果新機啟動拉貨將挹注營收；穩懋PA產量最大、良率最好，10年前投入開發第三代半導體，隨全球5G建置加快、各品牌推5G手機，以及WiFi 6專用PA開始大量裝置於路由器內，都將持續推升穩懋營運動能。

台虹(8039-TW)為軟板基板廠，受惠遠距商機及反映成本調漲價格，台虹上半年營收45.7億元，年增24.7％。台虹積極跨入LCP布局，去年開始並新增MPI天線材料供應，在非手機應用上效應逐漸顯現，明年將進一步切入手機應用。此外，台虹應用在5G手機的高頻純膠品質可與日本一線大廠競爭，產品組合轉佳。台虹預計今年擴產15％～20％產能，最快第四季陸續開出，貢獻明年營收。

精材(3374-TW)為CIS及3D感測器封測廠，下半年受惠於蘋果iPhone 13及非蘋陣營新款5G手機推出，應用處理器晶圓測試訂單進入新一波成長循環，6月合併營收月增24.5％，較去年同期成長40.6％，為歷年同期新高紀錄，再加上先進駕駛輔助系統(ADAS)等車用電子需求強勁，帶動營收及獲利平穩成長，下半年旺季可期，全年營收估年增16％、獲利年增26％，雙創新高。

本公司所推薦分析之個別有價證券

無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利

投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險