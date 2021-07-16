Q3強勢回歸 低基期績優電子緒勢待發

撰文/楊惠宇

萬寶投顧楊惠宇表示，第三季剛開始，股市就來個震撼教育，Q2大漲的航海王代表萬海(2615-TW)、長榮(2603-TW)、陽明(2609-TW)紛紛落難，半個月回檔30%~35%；鋼鐵人則因為漲幅沒航海王那大，所以跌幅較小，春源(2010-TW)、中鴻(2014-TW)、燁輝(2023-TW)也有近20%跌幅，雖然近日因外資回補而反彈，但手上套牢的人漲上去急著要出、沒有的人進去也只是想搶短佔點便宜，航運、鋼鐵波動大，散戶拚不過大戶，操作上相對辛苦。

天地萬物皆有循環，「盛極而衰、否極泰來」是自然的道理，同樣也適用於股市，於是有「人多的地方不要去」這句金句，台股萬八兩次攻不上，許多人開始對盤勢質疑，確實光看指數頗有「高處不勝寒」之感，但若仔細觀察，過往十年台股PB(股價淨值比)為1.55，目前1.66，雖然高於平均水平，但和2008年金融海嘯2.22相比，顯然仍有一大段差距。

再來看最為投資人所熟悉的PE(本益比)，目前萬八水位的台股，本益比只有18倍，30年前的12682當時本益比高達77倍，代表當今的台股有實質獲利支撐，許多投資朋友光看指數，而沒有去瞭解實質內涵的改變，以致錯失30年來絕佳的行情，實在是件非常可惜的事。

審視盤面下的結構，航運今年漲230%、鋼鐵漲65%、電子漲不到20%，顯示個股不是全面性噴出，在指數來到歷史新高的同時，仍有許多有營收、題材的低基期優質股準備「強勢回歸」！

現今有許多趨勢產生，宅經濟是趨勢、汽車電動化是趨勢，每一次趨勢都能創造出許多商機，電子產品輕薄化也是趨勢，而電源供應器自然也要往此方向走，至於要讓電源供應器做到高效能、高穩壓及低雜訊干擾的功能，則有賴於電源管理IC。

萬寶投顧楊惠宇強調，要觀察一個產業能否成功竄出，就是先看指標股，也就是「領頭羊」，講到電源管理IC指標，當然非矽力(6415-TW)莫屬，矽力不但為該族群龍頭，更擠下昔日股王大立光(3008-TW)成為新一代武林盟主，從一檔個股也可看出產業的興衰。

矽力的掘起，去美化當歸最大功臣，美國在川普時期全力抵制中國，排擠華為及中興，現在更傳出己立法要替換原本己在美之設備，兩國紛爭不休，意外創造出許多台廠商機，聯發科(2454-TW)因此一度站上千元、世芯(3661-TW)，金麗科(3228-TW)都是典型範例。

中國今年大增60萬座基地台，美國吃不到自然落在其他廠商上，矽力為純正紅色供應鏈，老板為中國海歸派精英，在中國將類比ＩＣ列為半導體在地化重要項目下，矽力首當受惠，於是可以看到營收及獲利不斷向上攀升，以目前一季賺一個股本判斷下，今年EPS由去年35元預估還有上增40%空間。

萬寶投顧楊惠宇指出，當一個產業的領頭羊能享有高本益比，自然就能帶動族群共榮，或許有人會懷疑矽力特殊地位關係，不能一概而論，那麼來看個資料：電源管理IC相關個股約有20檔，講一個神奇的數字，其中19檔今年獲利都比去年成長、並且有高達13家6月的營收都來到今年高點，可見其產業正在浪頭上，並非單一個股表現，於是數字好且並未超漲的個股，將有機會嶄露頭角。

在同族群中，本益比最低為不到10倍的矽創(8016-TW)及天鈺(4961-TW)，不過天鈺電源管理IC比重只有11%，主要重點在於供貨母公司鴻海集團(2317-TW)旗下的面板驅動IC，另外致新(8081-TW)、聯陽(3014-TW)本益比也皆在13倍以下相對偏低。

萬寶投顧楊惠宇認為，類比科(3438-TW)為致新子公司，電源管理IC及馬達驅動IC各佔產品比重62%、25%，電源管理IC部份因 8吋晶圓代工產能吃緊，交期不斷延長下提升報價上漲，馬達驅動IC部份BLDC(無刷直流馬達)高規產品產能雖掌控在國外大廠，但反而因此在中，低階受惠，尤其BLDC具低功耗、高效能等優勢，故被大量導入家電產品以取代傳統馬達，也讓類比科第一季大賺1.19元，達去年1.88元之60%，未來在第二季營收優於第一季下將持續成長。

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