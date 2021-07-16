蘋果股價創新高 鴻海等相關供應鏈長多啟動?

撰文/陳子榕

萬寶投顧陳子榕指出，就在航海族群大浪搖擺，投資人震得頭暈目眩的時候，外資開始悄悄反手連續三天買超台股539.43億元，期貨空單同步略減，趁機低檔卡位吃貨，外資佈局上，傳產、電子雨露均霑，但投信則明顯偏愛電子族群，內外法人近日共同最愛就是台積電(2330-TW)。

三大法人連三天買超台積電53,090張，使得台積電股價連續四日走升，達三個月來新高點，除了台積電法說樂觀看待，半導體第二季營收普遍亮眼，在供需仍舊吃緊下，第三季報價還有上漲空間，加上先進製程推進、新興應用規格轉換等利多，前景持續看好。

針對半導體牽涉的國防安全，美國最近將新一波「準制裁」對象，瞄準大陸NAND Flash龍頭廠長江存儲。長江存儲是大陸半導體龍頭紫光集團旗下子公司，也是大陸扶植發展的記憶體指標廠，主攻3D NAND，短短兩年長江存儲全球市占從幾乎是零到今年預估的3.8％，市場傳聞長江存儲今年下半年產量持續擴增2倍，至每月10萬片，果真如此將推升長江存儲市占大幅拉升至7％。

而一旦美國把長江存儲列入實體制裁名單，長江存儲將難以取得生產關鍵機台，除了導致市場供給頓時減少及引發轉單效應，NAND對供需的高度敏感，也將刺激報價往上衝。目前NAND Flash市場仍供不應求，預估第三季旺季價格會再上漲5％~10％，加上伺服器、筆電、車用、手機需求持續增加，整體供應吃緊狀態將延續到第四季。相關族群包括群聯(8299-TW)、威剛(3260-TW)、十詮(4967-TW)、華邦電(2344-TW)、旺宏(2337-TW)、晶豪科(3006-TW)。

旺宏(2337-TW)近年積極投入3D NAND，第一代48層3D NAND 在今年4月已送客戶認證，預計下半年出貨，旺宏第二季營收突破100億元大關，季增18.69％，創下歷年同期新高，下半年營運季季增長，預估旺宏今年全年營收可突破400億元大關。

十詮(4967-TW)則受惠DRAM與NAND Flash價格走揚，第二季營收19.55億元，優於第一季，上半年EPS挑戰4～4.5元，下半年進入旺季將再推升營運，近期股價已創下新高78.8元。

另外，法人近期持續加碼的個股，包括聯電(2303-TW)，鴻海(2317-TW)、新唐(4919-TW)、華通(2313-TW)等也值得留意。

萬寶投顧陳子榕指出，6/18為大家推薦華通(2313-TW)，股價從40.55元漲到近一年來新高47.9元，漲幅近20％；7/8才分享的新唐(4919-TW)股價則從91.8元噴漲到歷史新高131元，大漲39.2元，漲幅約45％。這就是透過金流追蹤，領先低低佈局，成本夠低、 不追高， 就能有好果子吃。請參考7/8 < 蘋果股價創高 載板、PA、光電等相關股一路旺至年底？(https://news.cnyes.com/news/id/4674040) >。

萬寶投顧陳子榕指出，接下來，我將持續為大家追蹤籌碼資金流向，瞄準下半年電子旺季成長績優股，希望大家都能跟我一樣輕鬆投資大豐收。

精材(3374-TW)為CIS及3D感測器封測廠，下半年受惠於蘋果iPhone 13及非蘋陣營新款5G手機推出，應用處理器晶圓測試訂單進入新一波成長循環，6月合併營收月增24.5％，較去年同期成長40.6％，為歷年同期新高紀錄，再加上先進駕駛輔助系統(ADAS)等車用電子需求強勁，帶動營收及獲利將平穩成長，下半年旺季可期，全年營收及獲利將持續創新高。

台勝科(3532-TW)到今年底產能稼動率估計已全滿，訂單能見度已排到明年上半年。台勝科8吋矽晶圓長約規畫將於本季議定，可能傾向有5％～10％的漲幅。另外，在12吋矽晶圓方面，大多為現貨價銷售模式，台勝科與客戶約每季洽談價格，下半年不排除報價將上漲5％～10％。估台勝科營運將呈現先蹲後跳局面，第三季業績可望增溫。

南茂(8150-TW)為IC封測廠，國內封測廠訂單滿到爆炸，為適度反映供需及成本，連續調整好幾波價格，在高稼動率及漲價效益下，今年上半年業績繳出亮眼表現。智慧手機觸控面板感應晶片TDDI需求強烈，南茂第一季隨即擴增測試產能10％，覆晶薄膜(COF)封裝業務復甦，下半年旺季營運持續看俏；估第二季營收季增8％，年增28％，毛利率、獲利有望雙成長，全年營收目標成長15％～20％。

本公司所推薦分析之個別有價證券

無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利

投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險