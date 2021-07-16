從台積電法說 看下半年選股風向

撰文/王榮旭

萬寶投顧王榮旭指出，台股站上萬八大關，未來是否進一步往兩萬點挑戰，台積電扮演重要的角色。大盤從5/17國內疫情爆發之後的低點15159已經攀升近3000點，靠的是傳產、航運與原物料的大漲，但最近貨櫃三雄從高點回跌三成，下半年傳產是否能夠在扮演多頭的領漲角色，不無疑問。電子占大盤權重高，若電子能夠順利接棒，未來大盤高點可期。

台積電(2330-TW)法說會揭示第三季營收季增約11%、毛利率49.5~51.5%，高於第二季的50%。除了旺季效應，車用電子與HPC等高效晶片需求強勁，第三季進入大客戶Apple拉貨旺季，今年因為歐美解封，加上華為退出市場，預計秋天上市的iPhone 13備貨量很可能如外傳的比去年大增2成，難怪蘋果的股價一再創高。

身為iPhone手機晶片獨家供應商的台積電是受惠者之一，但不同於貨櫃輪船上人擠人，台積電籌碼已經沉澱大半年，均線糾結在600元附近，股價最近重新站回所有均線以上，補漲行情似乎一觸即發。

而台積電新的擴產計劃，有利台積電的設備供應鏈，例如晶圓載具供應商家登(3680-TW)以及跟台積電共同開發先進封裝設備的萬潤(6187-TW)，皆成為法人最近點火的對象。

此外，鴻海旗下的半導體設備大廠京鼎(3413-TW)有85%的營收來自大客戶應用材料，而受惠台積電擴產及先進製程，應用材料大單在握，京鼎身價也跟著水漲船高。

新鼎目前產能滿載也要大擴產，今年EPS估16~18元，明年上看20元，獲利亮眼，也有見到法人布局的影子。而鴻海股價也默默向上，站回所有均線，似乎也在反應蘋果下半年新品火力全開的利多。

萬寶投顧王榮旭表示，6月以來我在專欄中推介的宏捷科(8086-TW)，大客戶Skyworks全力支援蘋果手機的PA需求。宏捷科6月營收創下近6年新高，淡季不淡下半年業績將會更旺，股價也默默從140元附近，漲到本周196.5元新高價。

另外6月專欄推介的欣興(3037-TW)，我也看好首次供應蘋果5G毫米波天線模組需要的BT載板，欣興股價從115元漲到上周149.5的新高價。今年獲利不輸同業景碩(3189-TW)，股價卻落後了50元，未來比價向上的空間大。

值得留意的是，iPhone的PCB主要供應商華通(2313-TW)，今年首次供應iPhone電池軟板，從硬板、軟硬結合板到跨足純軟板，代表華通技術能力獲得主力客戶肯定，可以切入更高層次智慧手機的領域，有利提高市場對於華通的評價。

另外，華通的低軌衛星相關用板也具有領先優勢，估計華通今年EPS為4~4.5元，本益比僅12倍。對比也具備衛星題材的台揚(2314-TW)，估計今年EPS約1元，但是股價已經漲到64元，目前華通股價不到50元顯得委屈。

萬寶投顧王榮旭強調，低本益比的蘋概股晶技(3042-TW)與以及GIS-KY(6456-TW)也值得留意。其中，晶技除了5G石英元件下半年放量出貨，車用石英元件也持續成長，上半年稅前EPS 5.87元，年增高達168%，下半年進入旺季，全年拚傳一個股本，目前本益比只有13倍。

GIS-KY切入蘋果mini LED平板電腦背光模組供應鏈，估計今年EPS有11~12元，本益比也僅12倍左右。上半年沒漲到的低本益比電子股，下半年往上的空間大，後勢看好。

本公司與所推介分析之個別有價證券

無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利

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