比賓士S更尊貴霸氣 三一東林BRABUS B50 售價999萬起

【撰文／陳澤樂】

三一國際在今年四月進駐東林科技(3609)後，除持續發展東林科技現有產品如高效率電子安定器、變壓器、LED照明控制系統，並正式啟動與台灣各大汽車租賃公司合作，目標市場頂級客戶，並以超越原廠之姿創造市場新需求，同時宣布引進BRABUS B50豪華旗艦(源自賓士全新第七代旗艦系列S-Class 的改裝成車)。

三一國際、東林科技近日宣布將引進德國改裝大廠BRABUS最新發表的BRABUS B50，持續向「亞洲最大客製化成車廠」的目標邁進，接單客製化導入的基礎價格為新台幣999萬元起。

2020年9月賓士發表全新第七代旗艦系列S-Class(廠方代號W223)，跟賓士合作關係密切的德國BRABUS也在今年4月發表全套新S-Class客製化改裝升級套件，命名為BRABUS B50，全新接單導入的BRABUS B50是以賓士S500 4MATIC為基礎打造而成的最新力作，藉由BRABUS空力套件武裝的霸氣外觀、極致奢華的內裝雕琢、強化引擎輸出性能與底盤的操控表現，讓BRABUS B50比一般S-Class更趨近完美。

外觀藉由BRABUS專為新S-Class打造的空力套件加以裝飾，包括動感十足的前後空力保險桿與進氣柵、側裙等空氣動力性能增強套件，搭配車尾雙邊四出排氣尾飾管以及21吋鍛造鋁圈，營造出BRSBUS最擅長的霸氣動感風格。豪華舒適和個性化內裝也是BRABUS的一大重點，後座總裁獨立雙座椅及車室內採用BRABUS精細皮革設計，藉由最上乘的皮革材料製成，無論舒適性、奢華感和個性化風格方面，都有著無與倫比的呈現，內裝一切選材配色都能依照車主喜好搭配。

動力部分則以賓士新S500 4MATIC為基礎，原有的3.0升直列6缸渦輪增壓搭配EQ Boost輕度複合動力引擎可輸出435匹最大馬力與53公斤米最大扭力，藉由BRABUS B50–500 PowerXtra引擎電腦模組加以提升達500匹馬力(+65匹馬力)與60公斤米扭力，靜止加速到100km/h可在4.7秒內完成，比標準版S500 4MATIC快0.2秒。在底盤操控方面，BRABUS特別開發專用的Airmatic Sport懸吊系統控制模組，可對應的駕駛模式將車輛行駛高度降低25mm，讓外觀視覺、操控表現與舒適性都比原廠更佳。