鴻海集團的電動車轉機股

【撰文／楊惠宇】

指數攻萬八兩次遇壓，市場開始懷疑是否「泡沬」，所謂泡沬化，當然是指沒有實質數字支撐，裏面是空的，但如果有真實數字則叫成長，兩者並不相同，那麼現階段倒底是「泡沬或成長」？

去年台股漲到14000點，本益比22倍，如今漲到18000點，本益比卻降到18倍，為什麼漲了4000點本益比卻下降？主要是強勁的企業成長所支撐，如果看不清真相，一直侷限於指數，終將失去大好機會！

從股王興衰看趨勢

股王大立光(3008)4年前股價最高來到6075元，當時威震四方風光一時，四年後股價腰斬一半，月線來看都跌出了M頭，反觀其競爭對手舜宇光學，卻由同年的103港元翻倍至232港元，同樣光學鏡頭廠，舜宇技術還落後大立光，但一個翻倍一個卻腰斬，原因出在哪？

電動車最大兩個亮點：電池及自駕，要讓車子搜集許多資料，需要用到大量鏡頭，一台汽車裝置十顆以上為基本，比起手機多出數倍，雖然手機鏡頭市場規模有500億美元，但畢竟己是成熟產業，成長空間有限，至於車用鏡頭規模只有手機的15%，但未來會每年都會以兩位數速度成長，反映在股價上就是一反一正兩個世界，而由此也可看出市場主流為何！

鴻海強攻電動車，眾金雞起飛

以前講到鴻海(2317)，想到的是蘋果，是代工，現在講到鴻海，想到的是電動車，是MIH，國巨(2327)和鴻海聯手後，成立的國創半導體要將鴻海集團的分離式元件透過國巨通路銷售，積極搶攻車用關鍵零件，新藍海讓鴻海充滿活力，而旗下小金雞自然受惠。