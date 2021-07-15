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Apple Car概念股 誰最低估？

聯合新聞網 / 萬寶週刊

【撰文／黃清照】

台股站上萬八，隨即來個回檔修正，我週二帶領會員逢高大舉收回資金，真正替會員達到趨吉避凶的效果，人家說賭場裡最終的贏家，從來不是那個桌面上錢最多的人，而是懂得適時離開的人，現在會員們滿手現金，等待逢低撿便宜的好股出現，等待肯定是值得的。現在盤面資金大搬風，航運股跌破月線報大量，撿便宜的水手、船員各個浮上水面，潮水退了才知道誰沒穿褲子，資金明顯開始往電子股流竄，這也是我幾個禮拜前就提前告訴各位投資朋友的現象，這一波最明顯的輪動就是船票變車票，車用二極體領軍各式各樣的車用類股創波段高、創新高，我認為今年車用將是成長主流股，而不是航運的景氣循環股。

日前鴻海傳出將與蘋果合作共同生產Apple Car，台廠概念股也受到矚目，其中像是胡連(6279)、皇田(9951)、貿聯-KY(3665)、錩新(2415)、和大(1536)、智伸科(4551)、英利-KY(2239)、健和興(3003)、聯嘉光電(6288)、順德(2351)、和勤(1586)、江興鍛(4528)等，都是可以留意的對象。

胡連訂單能見度高 本益比低

因車市持續加速復甦，胡連受惠中國、歐洲訂單成長及美國市場補庫存，去年全年賺5.59元，較前年4.78元成長，由於上半年受到疫情攪擾，下半年車市開始回溫，成長幅度較大，今年首季獲利告捷，今年第一季賺2.25元，較去年同期281.36%，第二季營收11.73億元，季增1.4%、年曾61.8%，上半年就有將近5元的獲利水準。

【全文詳情及圖表 請見完整內容《萬寶週刊》【1446期】

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