歐盟擬課航運碳稅 碳權受惠股銳不可擋？
【撰文／陳子榕】
就在外資圈多空論戰，發言看壞台積電(2330)、聯發科(2454)時，台積電和聯發科卻雙雙拿出單月、單季皆創新高的好成績打臉，週一(7/12)領軍電子股衝出一波漲勢，盤面資金靠攏電子族群的態勢愈發明顯。
台灣上市櫃公司的表現真的讓人驚艷，6月營收公布至目前為止，已經有132家創歷史新高，6月營收月、年雙成長的族群集中在晶圓代工、IC設計、IC通路、NB、面板、原物料等，包括日月光投控(3711)、台達電(2308)、群創(3481)、佳世達(2352)、華碩(2357)等都在榜單，預估台股企業今年整體獲利成長將達69%，下半年的業績行情勢必帶動台股繼續向前衝，市場上已經喊出台股21,000點，在上攻過程中掌握籌碼和趨勢轉折，果斷找出買賣點才能成為大贏家。
最近北美地區因為氣候異常高溫，滾燙的熱浪不但燒了加拿大的小鎮，也讓美國加州發生多起災難性野火，光是極端氣候就造成美國今年上半年300億美元的經濟損失，而且專家都認為類似災難發生的機率只會越來越頻繁。今年四月的全球氣候峰會，美、中再次重申減碳目標，相關綠電產業的推進速度可望加快。
相關碳權概念股包括中鋼(2002)、聯電(2303)、日月光投控、太陽能廠茂迪(6244)、中美晶(5483)、風力發電世紀鋼(9958)、永冠-KY(1589)等，未來都可望隨政策業績受補。其中中鋼首開亞洲第一槍，已經決定明年外銷鋼材要加收「碳附加費」，不過薄頂規電磁鋼片這類應用在電動車上有助排碳的產品就可能不徵收。
【全文詳情及圖表 請見完整內容《萬寶週刊》【1446期】
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