沉船！電子營收創高股接棒

【撰文／莊正賢】

航海王高檔遇大浪，開始大幅震盪，美國總統拜登上週簽署廣泛的行政命令，表示要調查海運及其它運費漲價是否合法，貨櫃運費應聲重挫，波羅的海貨運指數7/12日下跌2.6%，至6446.44美元，主要航線報價也下跌，繼美國呼籲促進航運聯盟的市場競爭之後，歐盟也開始嚴格檢視貨櫃航運費率飛漲的問題，對海運來說是利空，此外，陽明辦理182元的現金增資，7/12跌停至176元，跌破現增價，短線資金從海運股撤出，海運三雄跌破月線，進入整理，但還有一波逃命的機會，目前的氣氛類似2018年的被動元件，市場人人都是被動元件專家，國巨漲到1300元，大股東高檔賣股，沒過多久股價一落千丈，而現在大家都是海運專家，長榮董娘解質1.8萬張持股，耐人尋味，市場還充斥著旺季到來，業績還會大好的聲音，歷史總是不斷重演。

電子股的成交比重回升到50%以上，比去前一波不到30%，資金明顯重回電子股，經過Q2的整理，銜接上傳統Q3、Q4的電子傳統旺季，台灣最引以為傲的半導體產業，市場供需尚未平衡的前提下，將接棒成為台股下一波拚萬九的主流，6月營收創新高的電子股就值得投資好好留意。

IC設計6月營收表現亮眼

半導體漲價的源頭就是成熟製程產能不足，一路缺到2023年，聯電(2303)6月營收如預期創下新高，Q3將再調漲價格，預計下半年營收逐月走高，台積電(2330)6月營收也創下歷史新高，下半年進入蘋果拉貨旺季，先進製程5奈米將大幅拉升營運，7/12帶量跳空突破所有均線，這是為電子股留下伏筆，面對2021年下半年晶圓代工廠漲價，IC設計業者更有能力反映成本，有效轉嫁給客戶。