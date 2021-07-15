蔡明彰觀點：航運、鋼鐵急跌3成後兩種走法

撰文/蔡明彰

萬寶投顧蔡明彰強調，持股信心在平常是抽象的概念，但利空危機來襲，就會具體考驗投資人。

今年上半年越南股市漲幅70％，居全球第一，近來受疫情惡化，自高點來下跌逾10％，正在考驗市場信心，不過外資已有撤出跡象，理由是東南亞國家疫情難以控制，不僅越南，馬來西亞、印尼等生產活動都放緩，為下半年亞洲及全球經濟投下變數。

上半年全球股市漲幅第三的台股，目前跟隨美股創歷史高點的腳步，嘗試挑戰一萬八千點重大關卡。台股與美股最大多頭力量是充沛資金，中長線應有更高價位，但短線要通過信心測試，美國6月CPI 5.4％、核心CPI 4.5％，創30年來最大漲幅，通膨壓力破表仍不會動搖聯準會持續QE的決心，預料在年底12月前不會收縮QE。

週二美股四大指數都收黑，但跌幅平均在0.5％以下。現階段台股信心測試是上半年漲21％，是否漲太多，需要籌碼換手。但仔細分析，晶圓雙雄台積電(2330-TW)、聯電(2303-TW)，記憶體的華邦電(2344-TW)、旺宏(2337-TW)、南亞科(2408-TW)績效沒有擊敗大盤，台股漲勢集中在傳產的航運、鋼鐵，貨櫃三雄長榮(2603-TW)、陽明(2609-TW)、萬海(2615-TW)，即便近期自高點以下修分別36％、32％、33％，今年來依然大漲264％、457％、379％，鋼鐵的中鴻(2014-TW)自高點來修正24％，今年來仍大漲221％，的確漲很大。

於是持股信心大考驗展開，陽明在4月初40餘元價位，曾20分鐘撮合處置，但當時價位很低，第一季EPS 7.36元就足以支撐價位，大戶持股信心堅強，處置期間陽明不跌，反而大漲。但是，現在長榮的20分鐘撮合處置，發生在200元，長榮估第二季EPS 9元、第三季10元以上，但以全年EPS估計33元計算的本益比已拉高，這次持股信心難免動搖。再來牽動陽明現金增值訂價182元目前失守，是否辦不成現增，也會影響整體航運的持股信心。

萬寶投顧蔡明彰強調，在關鍵時刻，要用大戶的角度看股價波動，貨櫃三雄價位最高，而股本最小的萬海，週三盤中翻紅，大戶用意給予陽明向上比價空間，目的使陽明現增順利完成，剩下長榮到下週二處置期結束，拿掉綑龍索，買盤不請自來，台航(2617-TW)、裕民(2606-TW)近來召開股東會，都釋出散裝輪景氣今年大好的訊息。

中國爆買美國玉米，推升租金大漲，中型船租金3個月來飆升逾1倍，較去年同期大漲1.6倍，創11年新高。不過，同樣散裝輪的四維航(5608-TW)、慧洋-KY(2637-TW)、台航、中航(2612-TW)等今年來股價狂漲100％～300％，近來自高點也普遍修正30％。

週三有特定買盤點火股本不到20億元的中航拉到漲停，顯然用意在於提振散裝輪持股信心，很多人都擔心航運、鋼鐵是否尖頭反轉，股價一路走跌，假如當前台股就是天花板，未來不再有高點，今年漲最凶的航運、鋼鐵就危險。

可是，看非電子的權值股，台塑四寶交出史上最強上半年財報，合計大賺1,300億元。其中，南亞(1303-TW)上半年EPS 5元，全年估8元，本益比僅10倍，股價穩如泰山。金控雙雄的國泰金(2882-TW)、富邦金(2881-TW)上半年EPS分別逾6元及8元，股價有強勁基本面支撐。

萬寶投顧蔡明彰強調，差別在於台塑四寶、金控雙雄，今年遠不如航運、鋼鐵熱門，不是大戶進出的對象，但台塑四寶、金控雙雄，再加上晶圓雙雄的走穩，說明台股不會反轉，結束多頭行情，於是航運、鋼鐵本波快速修正後還有行情，有兩種走法。

8月中旬公告半年報後再創高，或是又見反彈。今年大戶在航運、鋼鐵大賺，對這兩大傳產有難以割捨的情感。股市泡沫宛如啤酒泡沫，明知泡沫，仍要常常看。大戶必然會在這次航運、鋼鐵急跌三成後出手搶反彈，搶反彈當然有風險，但大戶賭台股不會結束行情，航運、鋼鐵未來究竟是再一波創高或右肩反彈，取決於電子股成交量佔比是否回升站穩五成以上。

電子股成交量佔比週二回升至52％，但週三又降回43％，部分近來漲多的中小電子湧現獲利了結賣壓，必須觀察週四台積電法說會結果，台積電今年初創679元天價後，整理長達半年，如果法說的第三季財測、營收季增逾10％，台積電可望帶領電子股真正重返主流。

去年台積電第三季營收季增14.7％，但當時有遠距商機，今年第三季營收季增10％就是不錯的展望。如果電子股成交佔比逾五成，不代表傳產股就遭資金排擠、一敗塗地。

今年不同去年，今年傳產的獲利遠超過去年，長榮估計今年狂賺1,700億元，比鴻海(2317-TW)估計賺進的1,200億元，多出500億元，中鋼(2002-TW)估計今年賺700億元，比聯電賺的500億元，多出200億元。

不比不知道，傳產今年這種賺錢不是年年有，因此未來電子及傳產形成台股雙主流的可能性較大。傳產與電子雙主流就有不同的組合，台積電即便法說會有利多，但股價已提前反映，帶領大盤攻克18,000點後將休息，變成跌深的航運、鋼鐵加上中小電子成下階段主流，而近來以車用電子為主的中小電子波段漲幅已大，可望輪到另一批中小電子表現，尤其是半年報EPS較好的個股。

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