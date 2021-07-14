極端氣候 綠能碳權相關個股啟動長多走勢？

撰文/陳子榕

萬寶投顧陳子榕指出，就在外資圈多空論戰，發言看壞台積電(2330-TW)、聯發科(2454-TW)時，台積電和聯發科卻雙雙拿出單月、單季皆創新高的好成績打臉，週一(7/12)領軍電子股衝出一波漲勢，盤面資金靠攏電子族群的態勢愈發明顯。

台灣上市櫃公司的表現真的讓人驚艷，6月營收公布至目前為止，已經有132家創歷史新高，6月營收月、年雙成長的族群集中在晶圓代工、IC設計、IC通路、NB、面板、原物料等，包括日月光投控(3711-TW)、台達電(2308-TW)、群創(3481-TW)、佳世達(2352-TW)、華碩(2357-TW)等都在榜單，預估台股企業今年整體獲利成長將達69％，下半年的業績行情勢必帶動台股繼續向前衝，市場上已經喊出台股21,000點，在上攻過程中掌握籌碼和趨勢轉折，果斷找出買賣點才能成為大贏家。

最近北美地區因為氣候異常高溫，滾燙的熱浪不但燒了加拿大的小鎮，也讓美國加州發生多起災難性野火，光是極端氣候就造成美國今年上半年300億美元的經濟損失，而且專家都認為類似災難發生的機率只會越來越頻繁。今年4月的全球氣候峰會，美國、中國再次重申減碳目標，相關綠電產業的推進速度可望加快。

相關碳權概念股包括中鋼(2002-TW)、聯電(2303-TW)、日月光投控、太陽能廠茂迪(6244-TW)、中美晶(5483-TW)、風力發電世紀鋼(9958-TW)、永冠-KY(1589-TW)等，未來都可望隨政策業績受補。其中，中鋼首開亞洲第一槍，已經決定明年外銷鋼材要加收「碳附加費」，不過，薄頂規電磁鋼片這類應用在電動車上有助排碳的產品就可能不徵收。

電動車指標特斯拉第二季銷售20萬輛再創歷史新高，充電樁的設置已成為美國、中國政府優先建設項目，預估2040年全球充電樁總需求量高達2.9億支，相關供應鏈族群未來幾年營運都會燒呼呼，像是電池廠康普(4739-TW)、散熱廠健策(3653-TW)、雙鴻(3324-TW)、IC廠瑞昱(2379-TW)、茂達(6138-TW)、功率導線架廠界霖(5285-TW)。

萬寶投顧陳子榕指出，6/24為大家介紹的界霖多次奔漲停，股價從86.5元漲至130.5元，大漲44元，漲幅50％；6/10推薦的印刷電路板廠金像電(2368-TW)股價從56.7元漲到83.2元，大漲26.5元，漲幅46％；7/8才分享的MCU廠新唐(4919-TW)股價從91.8元漲到123元，短短三天大漲31.2元，漲幅33％。以上這些個股股價都已全數創新高，而這也是我事先追蹤金流，掌握買點提早卡位進場的漂亮獲利。請參考7/8 <蘋果股價創高 載板、PA、光電等相關股一路旺至年底？(https://news.cnyes.com/news/id/4674040)>。

萬寶投顧陳子榕指出，本週的觀察重點包括美國企業財報季將登場，目前市場預估標普500企業第二季的平均獲利會增加65％，只要美國持續帶動，全球股市將有不錯表現。

旺矽(6223-TW)7/12秒填息行情爆棚，預告下半年行情看俏。旺矽是全球第五大探針卡廠，積極搶攻5G、HPC領域，打入Nvidia、聯發科供應鏈，最新MEMS(微機電)探針卡，本月已出貨驗證，最快第四季接單。旺矽的CPC(懸臂式探針卡)、VPC(垂直式探針卡)占營收比6成，稼動率目前皆維持高檔；另外，LED挑揀設備佔營收比約2成，受惠產品組合優化，估今年整體將有個位數成長，下半年優於上半年表現。

燿華(2367-TW)因新品Any Layer HDI切入高階筆電，第三季有望看到出貨，將帶來新的成長動能。汽車板直接受惠全球車市復甦，不論是燃油車或電動車，需求都有明顯升溫。雖然上半年市場淡季不淡，但新廠仍在調整，仍讓業績有壓，但下半年5G基礎建設、手機、筆電、穿戴裝置、車聯網等需求將回復正軌，燿華已佈局的高階新品後續將加入貢獻，預期第一季會是今年谷底，營運逐季漸入佳境。

億光(2393-TW)受惠不可見光產品訂單需求強勁，億光自去年積極擴產，新產能陸續開出後，產能利用率已達80％～90％，加上光耦合器調漲，第一季營運創佳績，單季EPS 1.03元，第二季可望季增個位數，年增拚10％，上半年EPS則挑戰逾2元，第三季為傳統旺季，高階背光、光耦合器、車用等產品增溫，加上公司持續增產，下半年業績將優於上半年。

當然，還有一些好股在指數高檔震盪下，極短線籌碼仍具優勢的好股，包含電動自駕車、AI 、5G等相關個股，但在篇幅有限之下，請直接進入粉絲團看看了，希望對讀者大眾，有其幫助。

本公司所推薦分析之個別有價證券

無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利

投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險