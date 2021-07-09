資金進駐半年報佳個股 這些個股一躍為黑馬?

撰文/陳子榕

萬寶投顧陳子榕指出，上市櫃公司6月營收陸續公布，目前已揭露的500多檔個股當中，已經有高達71檔單月營收創歷史新高。其中，又以半導體24檔最多，其次為電子零組件有18檔，而半導體當中，則以IC設計族群佔多數，顯然，電子股往常的「五窮六絕」，今年已經大大不同。

尤其在本土疫情嚴峻時，台灣6月份出口竟然高達366.5億美元，創單月次高，整個第二季出口規模更突破千億美元大關，創史上單季最高紀錄。6月份受惠晶片強勁需求推升，帶動電子零組件和資通訊產品出口上衝，兩者合計占整體出口53％。由這些數據，我們已經可以知道，台股半年報揭露前，誰將成為黑馬。

聯詠(3034-TW)6月營收達115.8億元，再創單月歷史新高，也是連續第6個月改寫新高紀錄，預估第二季營收將季成長25.2％～28.9％，毛利率45％～48％，優於財測，而聯詠累計上半年營收604.78億元，單月、單季、上半年將同步寫下新高紀錄，獲利至少2個股本起跳。

聯詠今年上半年受惠訂單湧入，TDDI、AMOLED驅動IC等各項產品出貨都同步大增，加上反映成本調漲報價，讓聯詠上半年業績特別漂亮，預估聯詠第三季產品價格仍將高高掛，除了驅動IC延續出貨力道，電源管理IC和安防晶片出貨也將擴增，下半年業績可望季季走揚再創新高紀錄。

而同樣在上半年繳出漂亮成績單的，還有運動用品廠大田(8924-TW)，大田累計前6月營收7億元，年增120.98％，第二季營收創單季新高，上半年EPS預估達8.88元，遠超越2020全年表現。6/15我就已經推薦大田，當時股價才159元，現在已經來到183元，漲幅逾15％，股價仍可望繼續反映財報利多。

萬寶投顧陳子榕指出，台股雖然來到高點，但基本面和資金面的強勁，讓台股指數未來有望一山還有一山高，市場上已經有人上看台股21,000點，對於指數，我們不需過度執著，因為挑到會漲的股才更重要。

像是6/3介紹的STN面板驅動IC廠晶宏(3141-TW)，6月營收年增102.4％，累計營收年增98.5％，週四(7/8)再度亮燈漲停，股價從76元漲到169元，短短一個月漲幅超過122％；載板廠景碩(3189-TW)5、6月持續多次推薦，股價也是從95.5元漲到現在179元，大漲83.5元，漲幅87％。

這就是領先卡位的好果子，當下分享給大家時未必立馬漲，特定人吃飽貨後，果如預期漲不停。請參考6/3 < 5G換機潮下的受惠股 ABF載板三雄起飛了？(https://news.cnyes.com/news/id/4655305)>。

萬寶投顧陳子榕指出，展望下半年，包括半導體、雲端、電動車、碳中和、解封消費等各類族群都能有所發揮，未來我仍將鎖定業績旺，下半年更旺的好標的，跟我一樣掌握個股節奏，成為股市贏家。

旺矽(6223-TW)為全球第五大探針卡廠，積極搶攻5G、HPC領域，打入Nvidia、聯發科供應鏈，最新MEMS(微機電)探針卡，本月已出貨驗證，最快第四季接單。旺矽的CPC(懸臂式探針卡)、VPC(垂直式探針卡)占營收比6成，稼動率目前皆維持高檔，探針卡業務將可望有雙位數成長；另外，LED挑揀設備佔營收比約2成，表現維持穩定。而受惠產品組合優化，預估今年整體將有個位數成長，下半年優於上半年表現。

南茂(8150-TW)因應智慧手機觸控面板感應晶片TDDI需求強烈，客戶訂2年合約包產能，南茂第一季隨即擴增測試產能10％，並已全數上線，隨著覆晶薄膜(COF)封裝業務復甦，下半年旺季營運持續看俏。南茂6月營收可望續揚、連續3月改寫新高，估第二季營收季增8％，年增28％，毛利率、獲利有望雙成長，全年營收目標為成長15％～20％。

明安(8938-TW)受惠解封休閒運動復甦，高爾夫球品牌商大舉鋪貨新款商品並回補庫存，明安產能滿載至第三季，因應產業榮景，明安陸續興建高雄、越南兩座新廠，預計2022年完工，2023年第一季投產。明安6月營收年增66.16％，連續13個月正成長，累計營收年增75.52％，全年營收可望挑戰122.42億元的歷史新高，全年EPS預估10.83元。

本公司所推薦分析之個別有價證券

無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利

投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險