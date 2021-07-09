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下半年法人積極建倉的五大電子股

聯合新聞網 / 萬寶週刊

撰文/王榮旭

萬寶投顧王榮旭指出，台股突破萬八心理關卡之後拉回是正常的整理，大盤已經完成2個月的頭肩底型態，從頸線17709到底部15159超過2500點的空間，往上等距測量未來台股挑戰兩萬點不無可能，畢竟現在台股類股良性輪動，上半年傳產、航運及原物料大漲之後，下半年電子接棒的趨勢是越來越確立。台積電(2330-TW)在600元附近整理也已經大半年的時間，下半年進入電子的旺季，晶圓代工價上漲，營收可望再度飆高，股價也該開始動了。

法人也悄悄調整下半年布局方向，例如兩周前專欄分析車用二極體受惠第三季車市解封，看好當時股價約60元的二極體龍頭台半(5425-TW)，今年EPS略低於強茂(2481-TW)，但股價卻落後近20元，我看好台半將補漲，後來短短兩周的時間，台半從60元漲到今天(7/8)見到91元，飆升近五成。這一段期間融資並沒有大增，反而是投信資金不斷湧入，籌碼乾淨要漲速度很快，這是繼6月初我看好矽晶圓廠合晶(6182-TW)，投信積極認養的中小型電子股。

萬寶投顧王榮旭表示，台股資金全面擁湧入傳產，造成傳產轎上太多人，現在要漲必須用更大的力氣才漲得動。反倒是電子籌碼變輕，法人一點火要漲不難。例如我看好的晶相光(3530-TW)，CMOS需求本就已經非常強勁，現在開發倒車及環景影像鏡頭，傳獲得國際認證，未來有機會打入汽車大廠的供應鏈。7月以來短短幾天的時間，股價就大漲超過三成。此外，7月起台積電的車用晶片放量出貨，又迎來歐美使賞最強解封潮，因此晶相光也成為投信默默認養的對象。

6月中旬專欄分析金像電(2368-TW)，我看好汽車板訂單升溫及低本益比的優勢，最近投信也連續大買。下半年伺服器板放量出貨，業績動能強勁，後市持續看好。

法人積極建倉的還有PA功率放大器廠宏捷科(8086-TW)及ABF載板的欣興(3037-TW)，也是我在6月以來專欄中持續追蹤看好的對象。因為5G及WiFi6對PA消耗量，遠比上一代的產品還要多出不少，宏捷科產能滿載到明年第1季，可見市況有多熱。

萬寶投顧王榮旭強調，ABF需求本來就爆棚，下半年進入旺季供不應求更加明顯。ABF三雄欣興、南電(8046-TW)與景碩(3189-TW) ，6月營收皆創下歷史新高，其中，欣興7月供貨蘋果5G毫米波手機產品，業績將更上一層樓。估計景碩今年EPS 4~5元、欣興5~6元，但景碩股價卻比欣興高出30元，未來欣興的補漲空間大。

CCL銅箔基板三雄的台光電(2383-TW)、聯茂(6213-TW)6月營收也創下新高，包括台燿(6274-TW)這三檔銅箔基板的股票也都見到法人介入的影子，後市值得留意。

本公司與所推介分析之個別有價證券

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