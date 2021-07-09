蘋果 電動車相關供應鏈 下半年投資亮點?

撰文/陳子榕

萬寶投顧陳子榕指出，台股指數閃見18,000點，振奮人心，但連兩日收黑K，不少投資人問：是否台股高點已至？我們可以看台股自5月以來大漲，主要是傳產族群擔任主流，電子族群相對壓抑，投資人試想，電子股尚未發威，台股就已經見到18,000點了，現在電子股才正要進入旺季，況且那斯達克頻創新高，加上市場資金充沛，不但融資餘額升至10年來高點2,986.35億元，且國內M1B、M2雙雙上揚呈現黃金交叉，基本面、資金面氣勢旺盛，台股再創新高相當樂觀，差別在於指數漲多漲少，而這點就要觀察台積電(2330-TW)。

台積電3奈米晶片明年下半年正式量產，除了老客戶蘋果，英特爾也終於忍不住，包下比蘋果更多的3奈米產能，英特爾打算用最先進的晶片技術來奪回被超微(AMD)、輝達(Nvidia)攻占的市場。雖然IBM、三星也有號稱2奈米、GAA3奈米，但效能明顯不及台積電，而且台積電可透過EUV加速放量，因此預估台積電明年3奈米營收占比將上看2成，成為台積電最鍍金的製程，法人已紛紛上調台積電目標價，未來股價有機會挑戰千元大關。

日本任天堂10/8將推出新一代豪華版「EL版Switch」，最大亮點是螢幕變大至7英吋，首度搭載有機發光二極體OLED，遊戲畫面色彩飽和度更高，記憶體擴增至64GB。

疫情之後遊戲機大受歡迎，Switch去年被玩家搶到缺貨，今年4月日本也因為缺貨迫使消費者用抽籤方式購買，加上任天堂推出的多款遊戲「動物森友會」、「Mario Kart 8 Deluxe」、「薩爾達」、健身環遊戲等熱銷，完全滿足宅經濟娛樂需求，預估Switch今年受惠疫情仍不穩定，出貨量可達3,000萬台以上。

CMOS影像感測器廠原相(3227-TW)為任天堂長期合作夥伴，6月營收8.08億元，年增28.22％，第二季營收25.49億元創單季新高，目前訂單能見度已至年底，第三季營運將更上一層樓；記憶體廠旺宏(2337-TW)以唯讀記憶體(ROM)打入Switch遊戲卡匣供應鏈，新遊戲不斷推升ROM需求量，加上NOR Flash市場續旺，業績將逐步成長。

其他供應鏈還包括瑞昱(2379-TW)、偉詮電(2436-TW)、立積(4968-TW)、晶技(3042-TW)、晶心科(6533-TW)、鴻準(2354-TW)、鴻海(2317-TW)等也都可望受惠。

萬寶投顧陳子榕指出，7/1為大家推薦原相(3227-TW)後，股價已經上漲17元，漲幅10％；6/24推薦的PA廠全新(2455-TW)，股價也從124元漲到149元，創歷史新高，漲幅20％；6/10以來多次和大家分享的一詮(2486-TW)股價從29.05元漲到55.2元，漲幅90％。這些都是在大部份投資人還在過度追漲傳產族群時，我就領先追蹤金流為大家尋到的被低估的科技股，當時有跟隨我佈局的人，現在就能安心享受大豐收了。請參考6/10 < 6月續聚焦蘋果+IC族群 穩懋、全新向「錢」衝？(https://news.cnyes.com/news/id/4659614) >。

玉晶光(3406-TW)受惠iPhone提早拉貨效應，預估6月營收11億元，月增50％，一舉扭轉前兩個月業績衰退景況。玉晶光獲蘋果iPhone 13高階鏡頭初期獨家供應訂單，且在新iPhone的廣角、超廣角、長焦鏡頭與ToF飛時測距鏡頭等市占分額全面成長，將有助第三季營收季增108％，毛利率挑戰43％，預估玉晶光今、明年EPS為24.4元、38元，長線目標價上看700元。

新唐(4919-TW)為大中華地區高階32位元MCU龍頭，MCU產品佔營收比約8成，由於需求吃緊及成本墊高，第三季MCU報價可望續漲；在伺服器業務部分，受惠居家工作及新平台帶動換機潮，推升NB用的EC出貨，BMC(伺服器遠端管理晶片)訂單大增，且6吋晶圓代工業務高壓製程進入量產高峰，持續往新製程方向邁進，估今年營收438.16億元，年增112％。

金像電(2368-TW)的英特爾Whitley伺服器板在第一季開始小量出貨，預期第三季出貨量明顯增加，其次，100G、400G高階交換器板陸續通過美系網通廠商認證，訂單量持續增加。金像電正在試產下一代Eagle Stream伺服器板，以及開發IC測試板，預期效應在2022年顯現。以2021年估每股純益5.09元推算，股價有機會挑戰100元關卡。

本公司所推薦分析之個別有價證券

無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利

投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險