二極體、電池 電動車接下來漲什麼？

撰文/楊惠宇

萬寶投顧楊惠宇指出，6 月營收陸續公佈，目前得知創新高的個股中，有許多為電子股，偉詮電 (2436-TW)、騰輝電子(6672-TW)、威鋒電子(6756-TW)、南電(8046-TW) 這些個股，不是創下了新高，就是逼近前波高點，可見縱使資金集中於航運、鋼鐵，但只要本質或題材夠好，個股還是有發揮空間。

美國的 FAAMG 概念股，包含微軟、Google,FB 等都創下了新高，Nvidia 及恩智浦各漲了 50% 及 30%，但畢竟這些個股和台廠關聯少，所謂「團結就是力量」，同樣是漲價題材，造紙的力道就是比鋼鐵、航運來的弱，因為族群不夠龐大，無法帶動主流的關係。

以此推論，只要國際漲勢不錯，且國內供應鏈族群夠完整的產業，就可望擔負起主流大任！觀察今年美股除 FAAMG 外，還有一個族群悄悄綻放，即為汽車產業，汽車分為傳統汽車及電動車，在節能環保原則下，電動車將逐漸取代傳統汽車，就像智慧手機取代功能手機一般，此為「大勢所趨」。

特斯拉今年持平，但去年股價大漲七倍，老牌通用及福特今年則異軍突起，各漲 40% 及 70%，大陸比亞迪今年也有 30% 漲幅，無論通用及福特，都分別宣佈擴大電動車投資及全系列車款電動化時程，可見汽車電動化，己成為各大車廠兵家必爭之地。

萬寶投顧楊惠宇表示，由於電動車需要用到大量功率元件如 MOSFET、二極體及 IGBT 等，故相關之富鼎 (8261-TW)、強茂(2481-TW)、朋程(8255-TW)、台半(5425-TW) 等都創下本波以來高點。

整個電動車族群由最上漲半導體漲勢沿伸至電池，目前全球電動車滲透率不到 5%，預估至 2025 年將達到 12%，尤其在電池成本持下降的情況下，預估 2022~2024 年鋰電池成本將由 137 美元 / kwh 下降至 100 美元 / kwh，降幅高達近 30%，電池占電動車成本 40%，便宜的電池讓電動車更快速普及，產業正式進入高速成長期。

講到電池，就得提到台灣最大正極材料上游製造廠康普 (4739-TW)，主要產品為氧化觸媒、動力電池材料等，打進日本 Panasonic 產線，為其電池正極材料供應商，客戶包含日本前三大電池正極製造商。

Q1 動力電池占營收比重提升至 59%，目前也積極開發歐洲市場，第一季 EPS0.93 元創高，己為去年全年 50%，5 月更大賺 0.39 元，股價剛站上百元關卡，以 107 年股價來到最高 150 元，當時本益比 32 倍來看，如今台股創高，目前本益比 28 倍。

萬寶投顧楊惠宇強調，在車用半導體，電池都己發動狀況下，投資朋友不可忽視為「電動車之眼」- 光學鏡頭！

電動車最大兩個亮點：電池及自駕，要讓車子搜集許多資料，需要用到大量鏡頭，一台汽車裝置十顆以上為基本，比起手機多出數倍，股王大立光 (3008-TW) 錯失車載商機，股價自 6075 腰斬至 3100，反觀另一對手舜宇光學因及早切入，股價一年內由 103 港元翻倍至 232 港元，股價走勢也說明市場主流為何。

由於電動車需要長期認證，故新廠切入較具難度，此時若能得到富爸爸的資源協助，將可達到縮短時程優勢。

淳安 (6283-TW) 原為手機及電腦鍵盤製造商，9 年前轉為觸控面板廠，5 年前跨足車用電子，獲中國敏實集團入股 17.73% 為第一大股東，敏實為全球最大汽車零組件集團，零組件市佔過半，並於去年和鴻海 (2317-TW) 策略聯盟往車用鏡頭發展，目前倒車影像及環景 VGA 鏡頭己出貨美」日、中，營運也開始由虧轉盈，股價剛打底完成，有機會隨電動車題材發酵。

本公司與所推介分析之個別有價證券

無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利

投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險